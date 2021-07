De Chimbas a Massachusetts: Fernández, el sanjuanino que sube al ring en la tierra de Rocky Marciano

En el estado donde nació y creció Rocky Marciano, el boxeador estadounidense que se retiró invicto y campeón de los pesos pesados, el sanjuanino Exequiel Fernández (30) buscará dar su primer golpe tras dejarlo todo para alcanzar el sueño americano. Este próximo viernes 6 de agosto, el púgil surgido en el Club Julio Mocoroa hará su regreso al ring, después de un año y medio, cuando enfrente al ruso Petros Ananyan.

Será su primera pelea en medio de la pandemia de coronavirus. Además de ser oficialmente el primer sanjuanino en volver a subir al ring tras el largo parate. “Desde el comienzo supe que no iba a ser fácil, pero creo que entrenamos para esto. El rival es difícil, pero siempre hay que tomar los riesgos para poder crecer”, comentó el joven a Tiempo de San Juan.

Ananyan es un boxeador ruso de peso superligero que hizo su debut en 2015. Actualmente tiene 19 peleas: 15 victorias, dos empates y dos derrotas. El 46% de sus triunfos fueron por nocaut. Al igual que Fernández, no pelea desde febrero de 2020.“Sé que es un boxeador fuerte, que viene para adelante, tirando gran cantidad de manos en combinaciones, con buena resistencia”, agregó.

El sanjuanino tiene un récord de 28 triunfos, un empate y cuatro derrotas. Desde febrero de 2020 que no pelea.

Para el sanjuanino se trata de una gran oportunidad que intentará no desperdiciar. Sobre todo, por lo que implicó dejarlo todo en San Juan para instalarse en Estados Unidos, en un gimnasio y con un entrenador nuevo. “No fue fácil venirme tan lejos, pero todo tiene su sacrificio y recompensa. Acá se entrena diferente y hay muchos guanteos”, comentó.

Fernández explicó que, junto a Alexander Sepúlveda, el técnico que lo vio en Filadelfia cuando enfrentó a Henry Lundi, apuntan a la condición física y fortaleza. “El promotor me dijo que ya tengo un muy buen boxeo traído de casa y eso es gracias a mi papá Eduardo, quien me formó de chico, y a mi hermano Fito y Juan de Dios Acosta. Ellos me enseñaron a boxear mucho. También al profe Gustavo Milla y Juan Ignacio Castro, quienes me acompañaron en mi entrenamiento físico”, expresó.