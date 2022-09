Chalo Molina: el día que quiso colgar la bici y cómo un psicólogo lo "salvó"

“Se me cruzó por la cabeza dejar de correr. Realmente me planteé el por qué seguía haciendo este deporte, si debía dejarlo. No tenía ganas de entrenar e iba de vez en cuando. Creo que es una situación por la que pasamos todos los deportistas en algún momento. Y eso pasa cuando luchas tantos años por algo y no se cumple. Esa es la frustración más grande para un deportista”, comentó Molina.

En ese momento de su vida apareció la psicología deportiva como salvación. Actualmente la influencia de los psicólogos es cada vez más importante en el mundo del deporte. Y cada vez son más los atletas que se animan a contar sus experiencias, en un tema que antes era medio tabú. En este caso, el que se animó fue Gonzalo, quien reconoció que empezó a hacer terapia para superar el desánimo que le habían provocado los Juegos Olímpicos pasados.

“Costó el volver a levantarme y a motivarme, pero lo superé y lo acepté; también aprendí varias cosas. Empecé a trabajar con un psicólogo, con quien comencé a plantearme nuevos objetivos. Después de un par de meses fuimos mejorando los resultados, fui encontrando motivación y confianza. Este año, de hecho, empecé con todo”, expresó el protagonista.

Para Chalo, la contención de su familia y la ayuda profesional fueron claves en su recuperación: “La presencia de un psicólogo deportivo es sumamente importante para adquirir las herramientas que te permitan volver a encontrar la motivación. Obviamente que a esto se suma el apoyo de la pareja, amigos, familia. Así pude volver a encontrarme con la motivación y las ganas de pelear por nuevos sueños”.

Gonzalo, quien se formó en el Club Bicicross, lleva más de 10 años compitiendo en el plano profesional. Reconoció que es difícil mantenerse en el máximo nivel después de tantos años, pero el cuarto puesto que logró en el Campeonato Mundial de BMX Racing, en Francia, le dio el empujón que necesitaba para encarar con grandes expectativas la actual temporada. Después de competir en el Campeonato Panamericano, buscará otro podio en la definición de la Copa del Mundo en Bogotá. “Estoy buscando afianzarme. No es fácil, pero con constancia vamos a tratar de volver a estar en otros Juegos Olímpicos. La voy a pelear”, cerró.