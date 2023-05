Cecilia Román pelea en Estados Unidos, con dos leyendas del boxeo como testigos

Para poder combatir en el país del norte, la boxeadora sanjuanina viajó la semana pasada para realizarse los estudios médicos correspondientes y desde California contó cómo se dieron las cosas para concretar este combate: “Vengo entrenando en Buenos Aires y habían salido un par de oportunidades de pelear, 20 de mayo, luego 28, pero no se concretaron y el 20 de mayo me avisan de esta pelea para el 2 de junio, pero otra vez no concretan, por lo que debía estar entrenando por las dudas y el miércoles de la semana pasada confirman, por lo que ese mismo día, por la noche, estuve viajando a Los Ángeles, California, Estados Unidos, para realizarme los estudios médicos, pues, los que tengo de Argentina, no son válidos, por lo que estoy realizando esos chequeos que terminaré de hacerlos este martes.