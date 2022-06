Causa Nicolás Naranjo: la contradictoria declaración del comisario de la caída mortal

"Mientras transcurría la prueba se produce otra caída en la cual se ven involucrados dos ciclistas. El velódromo tiene un pequeño desnivel hacia el centro, uno de los ciclistas se cayó para el lado del centro, estando dentro de la pista. Vinieron otros ciclistas y lo chocaron, se lo llevaron por delante, no pudieron reaccionar. No sé si no les dio el tiempo, no sé. Nosotros estábamos allí y cuando sentí el ruido de la caída miro para donde fue y cuando me quiero acordar venía el resto de los ciclistas y se cayeron dos más, fueron cuatro los involucrados. Dos cayeron en la pista y otros dos ciclistas se los llevaron puesto", comenzó relatando Morgante ante en la Justicia mendocina.

Según el comisario, la ambulancia que "estaba a veinte metros" trasladó rápidamente al ciclista sanjuanino al hospital. "Después uno se entera de lo que sucedió. El ciclista Nicolás Naranjo falleció en el Hospital Central. Eso me enteré por el ambiente del ciclismo, por información de gente relacionada con el ciclismo. Eso es todo", agregó el hombre.

Sobre el final de la declaración llegó el relato más esperado, al menos por la querella, que apunta como responsable de la caída de Naranjo al ciclista marplatense Juan Ignacio Curuchet. Morgante, consultado sobre si vio alguna infracción previo a la caída, respondió que: "No que se haya visto, no hubo. la caída se da porque se lleva por delante Naranjo a uno de los ciclistas caídos, no se ve infracción".

Sin embargo, cuando le preguntan si conocía el motivo de la caída, Morgante manifestó que fue una situación que sucedió en dos segundos y "no alcanzo a ver la caída, por ahí la caída las vemos después que pasan". Es decir, en su segundo relato aseguró que no vio la caída y "no podría decir porque se produjo". Tampoco dio el nombre del ciclista que, según él, Naranjo se llevó por delante.

También habló de Curuchet, el principal apuntado por la familia de Nicolás Naranjo. Señaló que el ciclista, hijo del campeón olímpico Juan Esteban Curcuhet, estaba en la competencia pero que "no hace maniobras antideportivas o antireglamentarias, si uno las ve las tengo que sancionar y no sancioné a nadie ese día".

Por otro lado manifestó que las caídas son habituales en el ciclismo y dio como ejemplo un accidente ocurrido en los Juegos Binacionales que se hicieron en San Luis: "El año pasado cayeron ciclistas en la misma forma que esta y golpearon a un comisario deportivo, son habituales, quizás no al nivel de que fallezca alguien pero hay caídas. Es la primera vez que fallece alguien en carrera".