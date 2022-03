La familia de Nicolás Naranjo, entre el dolor y el pedido de justicia: "Murió por una mala maniobra"

El mismo día que se cumplieron seis meses del fallecimiento de Nicolás Naranjo, su familia se presentó en los tribunales de Mendoza para pedir la imputación de Juan Ignacio Curuchet, a quien apuntan como presunto responsable de la caída mortal del ciclista sanjuanino. Gisela Tello y Perla Sánchez, pareja y madre del pedalero de La Bebida, son quienes encabezan el pedido de justicia por la trágica muerte y señalaron, como ya lo manifestaron en la solicitud que presentaron en la Justicia mendocina, al pedalero marplatense que corre para el equipo sanjuanino Gremios por el Deporte.

"Nosotros queremos que nos ayuden para por lo menos calmar este dolor. No puede ser que quede en la nada, no tiene que quedar en la nada. Se tiene que hacer justicia. Solo pido que me ayuden, que tengan el valor de enfrentar esto. Han pasado seis meses y cada vez todo está más callado", señaló la madre de Naranjo, quien habló públicamente por primera vez.

Gisela, por su parte, explicó que la versión de que la trágica caída había sido provocada por un ciclista empezaron a escucharla en el hospital, cuando el pedalero de La Bebida estaba luchando por su vida: "Nosotros en ese momento no queríamos saber nada, ni hacer nada. Habían muchos comentarios, todo el mundo sabía lo que había pasado, había muchos testigos, y por eso decidimos hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados. Esa caída cambió nuestras vidas".

La joven, mamá de una beba de siete meses, contó que tuvo una charla con Curuchet vía WhatsApp. "No sabía cómo manejar la situación y le escribí, le dije todo lo que pensaba. Yo creí que después de eso iba a decir algo, pero no, desapareció y eso me genera muchas más dudas", expresó (después del accidente, el joven pedalero no volvió a correr para su equipo y ahora está de licencia). Perla coincidió con su nuera y apuntó que "Nicolás falleció por una maniobra antideportiva y hay testigos. Mi hijo era muy habilidoso en la pista y nunca se esperó eso".

Perla sostuvo que la vida de ella, como la de toda su familia, dio un giro inesperado aquel 11 de septiembre. Confesó que, después de aquel trágico accidente, no volvió nunca más a una carrera ni mucho menos a escuchar una. "Para mí el ciclismo ya no existe. El ciclismo era el Nico, todos los domingos iba por mi hijo. Ahora no escucho carreras, no quiero y me he negado seguirlas. Es muy duro, tengo que sacar fuerzas de donde no tengo para seguir adelante. Yo todavía creo que es un sueño, que va a volver. Y cada día que pasa es más duro saber que no va a volver, sobre todo por ella, ni nieta, una niña que tanto deseaba mi hijo".

La familia de Nicolás Naranjo va a fondo

Juan Ignacio Curuchet fue apuntado este viernes en los tribunales de Mendoza por la trágica muerte de Nicolás Naranjo. La familia del pedalero sanjuanino pidió la imputación por el delito de homicidio culposo por conducta temeraria e imprudente y negligencia contra el joven ciclista marplatense. Naranjo murió en septiembre pasado después de sufrir una caída en medio de una competencia que se desarrollaba en Mendoza.

El pedido lo hizo la esposa del fallecido, Gisella Tello. La mujer viajó a la vecina provincia con sus abogados Elio Martínez, Carlos Arias y Fernando Bonomo para pedir constituirse en parte querellante y actor civil en la causa que investiga el fallecimiento del ciclista. En este contexto, señaló por la muerte de su esposo al hijo de Juan Esteban Curuchet, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y sobrino de un alto dirigente.

"Al encontrarse girando la vuelta 16 y quedando en pista 12 competidores, se produjo una caída provocada exclusivamente por una maniobra culposa temeraria e imprudente del señor Juan Ignacio Curuchet, quien provocó la rodada de mi marido y de un grupo de ciclistas, teniendo como resultado final las pocas horas del mismo, el deceso de mi cónyuge", dice el texto que presentó en la justicia mendocina.

También mencionó que, una vez aceptada su calidad de parte querellante, aportará una serie de pruebas testimoniales y documentos que acreditan la acusación impulsada. Las pruebas testimoniales hacen referencia a seis de los ciclistas que participaron de la competencia y fueron testigos de la caída de Naranjo.