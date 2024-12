Casi 600 kilómetros a pie por amor al "Verdinegro": la loca travesía de cuatro amigos para alentar a San Martín en la final

Una mochila, una colcha, una bolsa con semitas, una olla y unos paquetes de fideos y arroz. Claro que no falta la pilcha verdinegra, mucho menos la ilusión de ver en Primera al club de sus amores. En una travesía que bordea lo épico, cuatro amigos decidieron ir a pie desde Chimbas hasta Córdoba para alentar a San Martín en la final del Reducido. "Lo que sea por la camiseta", comentaron. El viaje comenzó en la madrugada del martes. Alexis Brizuela, uno de los integrantes del grupo, contó la experiencia a Tiempo de San Juan.

“Somos cuatro amigos y en este momento vamos caminando por Ruta 20. Soy sincero, el camino no sé a dónde nos lleva. Hemos ido preguntando cómo llegar hacia la Difunta Correa. Debemos ir a mitad de camino entre la entrada de Caucete y la Difunta, no mucho menos. Arrancamos a las tres y media de la mañana desde mi casa, en el barrio Los Tamarindos, en Chimbas. Llegamos esta mañana, tipo siete y media, a Caucete. Frenamos un rato y ahora seguimos por la misma Ruta 20", expresó el protagonista.

WhatsApp Image 2024-12-04 at 10.11.30.jpeg

No es la primera vez que hacen una "locura" por los colores. "Hace años, en un partido de Copa Argentina contra Racing, en San Luis, terminamos caminando de regreso porque no había colectivos. Por San Martín, hacemos cualquier cosa", contaron.

Esta nueva aventura, la de estar en el "Gigante" de Alberdi como sea, surgió tras la victoria del último domingo frente a Nueva Chicago. Alexis contó que: "El día domingo en la noche, después del triunfo, empezamos a hablar con mis amigos sobre cómo iríamos a la final. El tiempo era corto, apenas una semana, y el tema económico no nos ayudaba. Yo publiqué en Facebook que me iba caminando, y ahí me hablaron Nicolás Landa, Rubén Sánchez y Gonzalo Torrejón. Decidimos partir esa misma noche".

WhatsApp Image 2024-12-04 at 10.12.17.jpeg

Sin entradas ni dinero suficiente, estos hinchas están esperanzados en estar el domingo en las gradas del estadio Julio César Villagra. “Llevamos en las mochilas ropa, camisetas de San Martín, una colchita, una olla, un paquete de fideos, arroz y algo de pan. Nuestro viaje es con lo mínimo, pero con toda la fe de que llegaremos y lograremos entrar de alguna manera para ver al equipo que amamos", señalaron.

La travesía no solo es un sacrificio físico, sino también una muestra de amor incondicional hacia San Martín. “La familia lo primero que nos dijo fue que estamos locos”, apuntó Alexis. "Uno de los muchachos se quedó sin trabajo por este viaje. Los demás ni avisamos del laburo. Es la locura por San Martín, estamos tratando de hacer lo posible para llegar, porque vamos a llegar a traernos el triunfo y el ascenso para San Juan. Así que el que nos pueda ayudar con tres entradas, lo agradeceríamos", concluyeron.

*Quienes deseen colaborar con los hinchas pueden pueden hacerlo a través del alias (Patosanchez2088) o teléfono +54 9 2646 20-5426