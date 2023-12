Carlos Tévez pasó la escoba en Independiente: ¿qué pasará con el sanjuanino Giménez?

Tras cumplir con creces el objetivo de salvarse del descenso y no clasificar por muy poco a los cuartos de final de la Copa de la Liga , Independiente comenzó un proceso de reconstrucción de cara al 2024. Tomás Pozzo fue vendido a Godoy Cruz este miércoles y Carlos Tevez, el entrenador del club, le comunicó a ocho futbolistas del plantel profesional que no serán tenidos en cuenta el próximo año.

En el caso de que todos estos futbolistas abandonen el club, el plantel quedaría algo diezmado de cara al 2024, aunque el propio DT confirmó que se buscarán al menos cuatro refuerzos de jerarquía.

El caso de Matías Giménez es una incógnita. La intención de Tévez es contar con el futbolista sanjuanino para el próximo año, pero medios partidarios aseguran que el ex San Martín es uno de los jugadores a vender por la dirigencia del Rojo. Explicaron, además, que ya están escuchando ofertas y por su cotización se pueden esperar alrededor de 4 millones de dólares.

De acuerdo a lo que informaron en el medio partidario Soy del Rojo, el delantero está siendo seguido por el fútbol de México (a mitad de año se habló de que hubo sondeos de la MLS). En este caso, el grupo Pachuca sería quien está siguiendo al atacante sanjuanino. Desde el mismo grupo ficharon hace poco tiempo a Sergio Barreto.

Giménez fue el segundo goleador de Independiente en el año: metió 10 goles en 32 encuentros.

Cabe destacar que Independiente tiene el tiene el 55% de su pase y el resto es de San Martín, el club donde surgió e hizo su debut. Es decir que si hay acuerdo, el Verdinegro se quedará con una importante suma de dinero además de los 800.000us que recibió a principios del 2023 por su venta.

Lo cierto es que la noticia no cayó nada bien en los simpatizantes del club de Avellaneda. La mayoría de los hinchas puso el grito en el cielo apenas trascendió la posible venta del jugador sanjuanino. "Matías Giménez debe seguir en Independiente. No sólo que debe continuar, sino que le daría la número 9 para que tome dimensión de su lugar. No tengo dudas sobre su talento y mucho menos de que es un jugador irreemplazable. No puede irse del Rojo. Todo mi apoyo para vos Narigón", expresaron en una página partidaria.