Cande, la voleibolista pocitana que conquista el mundo: "Si digo que soñaba con este presente, miento"

-Llegué a San Juan hace unos días. He tenido una semanita ya acá, antes de arrancar con la Selección Argentina. Era importante pasar por casa porque hace mucho no estaba, fueron muchos meses afuera. No estuve para Navidad ni para Año Nuevo, así que extrañaba mucho. Así que volver a reencontrarme con mi familia fue muy especial, como siempre lo es después de tanto tiempo.

-¿Cómo se vive cada regreso a la provincia, cada reencuentro con los afectos?

-Es muy emocionante cada vez que vuelvo a casa porque tengo dos hermanos que son más chicos que yo y verlos crecer o ver todo lo que han crecido desde que me fui, para mí es muy emocionante. Volví para reencontrarme con ellos, hacer actividades juntos, llevarlos a la escuela, ir a vóley, salir a comer, ir a pasear; esas actividades me gusta compartir con ellos y mi papá también.

-Junto a Nicolás Tivani, son los dos máximos representantes de Pocito en el exterior, ¿cómo te recibe la gente del departamento?

-El municipio siempre me recibe muy bien, el señor intendente Fabián Aballay hizo un desayuno conmigo, invitó a algunos integrantes de mi familia. Fue muy lindo compartir con ellos, charlar del deporte que está creciendo en Pocito, y que ellos me hagan preguntas sobre mi experiencia en Francia, en la Selección.

-¿Recordás a qué edad empezaste a viajar, a despegarte un poco de la provincia?

-Comencé a viajar a los 13 años, donde comenzaron mis primeras observaciones con la Selección Argentina. Desde ahí empecé a viajar sola. Pero antes ya había viajado mucho con San Juan, con la Universidad Nacional de San Juan, para competir en Santa Fe o en Córdoba.

dsfs.jpg

-¿Y te pudiste acostumbrar a la rutina de un deportista profesional, de vivir afuera y reencontrarte cada tanto con tus raíces?

-Me fui muy chiquita, a los 17 años. Me fui creyendo que iba a poder volver en unos meses y después me terminé cambiando de universidad, terminando en Estados Unidos. Así que no volví por un año y medio. Fue duro la primera ida, extrañaba y cada vez se me hacía menos fácil. Pero me terminé adaptando para estar mejor para las próximas experiencias. Ahora sé que en algún momento siempre voy a volver a San Juan y que estará mi familia esperándome. Además trato de comunicarme mucho más con ellos cuando los extraño; son un pilar grande, me ayudan y me dan fuerza para estar lejos.

-¿Qué es lo que más cuesta a la hora de armar el bolso y volver a la rutina que implica el vóley?

-Lo que más me cuesta es pensar que estoy dejando a mis hermanos, a mi familia. Es un poco eso, tener esas ganas de llevármelos conmigo, pero sé que no puedo. Lo que más me cuesta es ver la cara de mis hermanos más chicos, cuando saben que ya es tiempo de partir y no me van a ver por un tiempo... duele.

-¿Cómo se siente ese abrazo con tus papás, los primeros que apostaron en vos como deportista?

-Ellos son muy importantes, empezando por mi viejo, de quien heredé la pasión por el vóley y pudo motivarme e inspirarme sobre el deporte. Y después mi mamá, quien me llevaba a los entrenamientos porque mi papá estaba de viaje por trabajo. Con ella compartí mucho más porque ella estaba en casa, cuidándonos; es la gran promotora de todo esto que a mí me pasó, también por cómo me ayudó en todo el proceso.

cande.jpg

-Metiéndonos en el ámbito deportivo, ¿cómo viviste la experiencia de ser protagonista del vóley francés?

-Francia fue una linda experiencia. Es un país para desarrollarte en la parte del vóley. Yo tuve la suerte de estar en un club donde tenía un staff muy completo y un entrenador italiano; ya sabemos que Italia es la cuna del vóley mundial. Tuve la posibilidad de aprender mucho sobre él, su mentalidad, y la escuela, el club. Me hicieron crecer y me ayudaron mucho para no dejar de crecer y desarrollarme.

-Y te fuiste con un título bajo el brazo...

-La verdad que conseguir el campeonato francés fue muy importante por lo que significó también para el club. Hicimos historia, llegamos también a semifinales de la copa europea con mucho sacrificio. Estoy orgullosa del trabajo que hicimos, porque entrenábamos toda la semana y teníamos un día libre. Era entrenar en la cancha, ir al gimnasio, ver videos, estudiar al rival, y mucho más. Estoy muy contenta de poder darle esta alegría al club, que conmigo personalmente se portaron excelente.

sdad.jpg

-Ahora cruzas el charco de nuevo, con futuro en Estados Unidos...

-Competí en Francia dos años y medio, y ahora decidí irme a Estados Unidos, a Omaha. Voy a estar compitiendo en un equipo de Nebraska, en la liga estadounidense.

-Además, te esperan otros compromisos con Las Panteras..

-Estos próximos meses voy a estar con la Selección Argentina. Tenemos la clasificación a la Liga de las Naciones (La Copa Challenger se jugará del 4 al 7 de julio en Filipinas), que es nuestro mayor objetivo de esta temporada. Luego tenemos la Copa Panamericana, que también es una gran oportunidad para sumar puntos que nos beneficie en el ránking, para clasificar en un futuro a mundiales u otras olimpiadas. Los Juegos Olímpicos este año no se pudieron dar y quedó una espina, pero hay que mejorar y ganar para tener revancha.

Tuve la suerte de arrancar a los 13 años con la Selección Argentina y siempre fue un honor y un orgullo estar ahí. Es muy emocionante vestir la camiseta, es un sentimiento muy fuerte que no se encuentra en otro equipo. Tuve la suerte de arrancar a los 13 años con la Selección Argentina y siempre fue un honor y un orgullo estar ahí. Es muy emocionante vestir la camiseta, es un sentimiento muy fuerte que no se encuentra en otro equipo.

dxfdxfxdf.jpg

-Seguis en la élite del voley a nivel clubes y lograste afianzarte en la Selección Argentina, ¿te imaginaste de niña tener este presente?

-Si te digo que sí, te miento. No pensaba mucho a dónde podía llegar o estar, creo que las oportunidades se me fueron dando a medida que fui logrando cosas y me fui demostrando a mí misma que podía. Al principio tenía poca confianza en mí, pero fue ese sentimiento de no tener nada que perder, lo que me hizo arriesgar y jugármela. Usé esa desconfianza para algo bueno, y cuando llegaban las oportunidades y los éxitos me decía a mí misma ´viste que si podés lograrlo, que si lo podés hacer´. Y así fui aprendiendo a creer más en mí y a escuchar a la gente que te tira para arriba. Por suerte tuve mucha gente a mi alrededor que siempre me ayudó a creer en mí y me transmitía mensajes lindos. Me encantaría que muchos atletas que están comenzando crean en ellos, que deben ser los primeros en decirlo.