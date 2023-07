Cambios en la Vuelta a San Juan: hay equipos que no descartan disolverse y ya hay desvinculaciones

A cuatro días del triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan, se generaron los primeros coletazos en el deporte sanjuanino . Primero se suspendió el Mundial U19 y Superbike, y ahora se puso en dudas el partido de la Selección Argentina (extraoficialmente sería este año, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas) y la Vuelta a San Juan Internacional. Este último evento genera mayor incertidumbre porque es un producto cien por cien sanjuanino y afecta a seis equipos locales que participan de la prueba. Aunque la gestión entrante no tiene una posición definida respecto de la envergadura del evento, la popular carrera se encuentra en stand-by en términos de organización y hay escuadras que no descartan disolverse.

La Vuelta a San Juan se realiza a fines de enero y si bien no había detalles sobre la edición 2024, en el segundo semestre del año es cuando se define absolutamente todo : fecha, equipos, ciclistas, trazados y sponsors, además de otras cuestiones que tienen que ver con la logística (hoteles, traslados, personal afectado). Como la carrera tiene categoría UCI PRO Series, la misma se organiza en conjunto con la Unión Ciclista Internacional y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR), además de los agentes externos como Giovani Lombardi (director de LAM Sport y mánager de la Vuelta). Es tan grande el evento que afecta, de manera directa, a unas 2.000 personas.

Hoy los tiempos apremian. La gestión entrante recién asumirá en diciembre próximo, pero el futuro de la Vuelta a San Juan se debe definir en los próximos dos meses. Para inscribirla hay tiempo hasta septiembre: si no aparece en el calendario internacional perderá la categoría.

Por otro lado, los equipos están en la misma disyuntiva. Tienen todo julio para renovar la plantilla, dar de baja o inscribir ciclistas, pensando en la próxima temporada, a iniciar en San Juan en septiembre. En diciembre deberán confirmar, además, si renuevan o no la licencia Continental. En San Juan el Sindicato de Empleados Públicos, Agrupación Virgen de Fátima, Municipalidad de Pocito, Municipalidad de Chimbas, Gremios por el Deporte y Chimbas Te Quiero son los únicos Continentales, habilitados a disputar las carreras UCI que se disputan fuera y dentro del país, entre ellas, la Vuelta a San Juan.

Por eso será clave la postura de la nueva gestión. Para la mayoría de los equipos será definitorio lo que ocurra con la Vuelta a San Juan, si mantiene su rango internacional. Si la carrera se transforma en una más del calendario, sin equipos europeos y sólo con escuadras locales, ven difícil que el Gobierno quiera hacerse cargo de la licencia Continental. Podrían continuar como internacionales porque hay otras carreras UCI en el país, como la Vuelta a Formosa y Tour del Porvenir, entre otras, pero ven sin sentido continuar con esa categoría si no hay Vuelta a San Juan. Además, creen que si no hay Vuelta, tampoco habrá subsidios para sostener las escuadras.

En San Juan, sólo el Sindicato de Empleados Públicos es cien por cien privado. Ellos se hacen cargo de pagar sueldos de los pedaleros y de abonar la inscripción anual a la UCI. "Se podría decir que no nos afecta el cambio de Gobierno. Pero estaría bueno que los dirigentes puedan presentar un calendario similar al de los años anteriores con fondos propios y no del Estado, ya que cuando estos no están las instituciones caen abruptamente", expresaron desde los "bichos verdes".

La situación de Gremios por el Deportes y la Agrupación Virgen de Fátima es distinta. El equipo de Laureano Rosas, por ejemplo, se sostiene con un 60% de fondos propios y un 40% del Gobierno provincial. Es decir que si no hay aporte del Estado, ven difícil que puedan seguir manteniendo la estructura internacional.

"Hay que ver qué política de estado va a tener el próximo Gobierno, hay que ver qué va a pasar con la Temporada de Ruta y Vuelta. Hay que reunirse. A nosotros nos preocupa esta situación. Sin la ayuda del Estado no podemos ser Continentales. Tenemos que ver la continuidad del equipo hasta fin de año y definir qué se va a hacer en 2024, no tenemos mucho tiempo. Hasta septiembre tenemos tiempo de definir si seguimos o no", expresó Rolando Manzanelli, jefe de Gremios.

Desde la escuadra piquetera, Carlos Gómez señaló: "Hay preocupación. Nosotros estamos evaluando qué hacer y cómo seguir. Ya hay algunos ciclistas que se han desvinculado, otros no. Sin el apoyo del Gobierno no se puede seguir, sería imposible. Estamos a la espera de que nos convoquen para tener más novedades".

Desde Chimbas Te Quiero anticiparon que el equipo va a seguir, sin confirmar si lo hará bajo la licencia Continental. En Rawson habrá cambio de gestión y habrá que ver cómo continuará la escuadra, lo mismo pasará con Pocito.