Cambió el fútbol por la escuela de Menotti y hoy entrena al primer equipo femenino de Desamparados

Cuando entré a Educación Física dejé el fútbol definitivamente, la decisión de haber dejado fue por una desmotivación, a los 23 años ya fue momento de elegir caminos, de hoy hasta que me reciba no creo volver a jugar

Sobre cómo llegó a Desamparados, dijo que fue por su amiga y 10 del primer equipo, Paulina Makowski. "Entrenamos juntos en la pandemia. Por ella empecé a seguir el fútbol femenino y fue ella quien me recomendó. Siempre tuve el sueño de dirigir, era una de mis aspiraciones. Se que aún soy muy joven para lo que estoy haciendo y me sorprende"

Básicamente, Fede colgó los botines, pero no se alejó del fútbol. Se insertó de lleno en el fútbol femenino y hoy ocupa un lugar importante en el cuerpo técnico del Víbora. "Estoy haciendo el curso de César Menotti, es online y estoy en primer año. Siempre quise hacer esto", aseguró el profe.

Sobre el objetivo que tiene sobre las chicas de Desamparados, afirmó que el lema de grupo es el más importante: "El objetivo es que cada jugadora que llegue al club aprenda y que cada día se lleve algo a su casa. Acá se transmiten valores, se fomenta el grupo y a veces no es todo ganar sino la importancia de crecer día a día".

Mi vida siempre giró en torno al fútbol. Dirijo a las chicas, estoy en 3er año de Educación Física y curso la escuela de Menotti