miércoles 12 de noviembre 2025

¿Se va?

Borja, cada vez más cerca de irse de River: su contrato vence y ya lo buscan desde México

El colombiano termina su vínculo a fin de año y no hubo avances para su renovación. Sin lugar en el equipo de Gallardo, el delantero tiene ofertas concretas y su salida parece inminente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
miguel-angel-borja-y-sus-ultimos-partidos-en-river_862x485

Miguel Ángel Borja atraviesa sus últimos partidos con la camiseta de River. En un 2025 irregular para el equipo, el colombiano perdió protagonismo, su contrato vence en diciembre y, pese a los rumores, no hubo gestiones para renovarlo. Todo indica que el delantero, que llegó a mediados de 2022, cerrará su ciclo en Núñez tras más de tres años y medio.

Aunque en su momento fue respaldado por Martín Demichelis, la llegada de Marcelo Gallardo modificó su panorama. El nuevo entrenador privilegia otro perfil de centrodelantero y relegó al colombiano, que este semestre apenas convirtió dos goles y falló dos penales clave: uno ante Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, y otro frente a Gimnasia, en la última jugada del partido.

Con la competencia interna potenciada por las incorporaciones de Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, Borja quedó definitivamente relegado. Pese a que su paso dejó números respetables —62 goles en 159 partidos y el título de la Liga Profesional 2023—, su ciclo en el club está terminado.

Mientras River define su futuro inmediato en la tabla anual y los playoffs, desde México ya se interesaron por el delantero. Tigres sería uno de los principales candidatos a quedarse con sus servicios, aunque también lo sigue América de Cali. Sin embargo, su representante, Juan Pablo Pachón, aseguró que por ahora no está prevista una vuelta del jugador a Colombia.

El adiós de Borja parece cuestión de tiempo: River se prepara para una renovación profunda, y el goleador cafetero ya busca nuevo destino.

