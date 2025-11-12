Borja, cada vez más cerca de irse de River: su contrato vence y ya lo buscan desde México

Miguel Ángel Borja atraviesa sus últimos partidos con la camiseta de River . En un 2025 irregular para el equipo, el colombiano perdió protagonismo, su contrato vence en diciembre y, pese a los rumores, no hubo gestiones para renovarlo. Todo indica que el delantero, que llegó a mediados de 2022, cerrará su ciclo en Núñez tras más de tres años y medio.

Aunque en su momento fue respaldado por Martín Demichelis , la llegada de Marcelo Gallardo modificó su panorama. El nuevo entrenador privilegia otro perfil de centrodelantero y relegó al colombiano, que este semestre apenas convirtió dos goles y falló dos penales clave: uno ante Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, y otro frente a Gimnasia, en la última jugada del partido.

Con la competencia interna potenciada por las incorporaciones de Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, Borja quedó definitivamente relegado. Pese a que su paso dejó números respetables —62 goles en 159 partidos y el título de la Liga Profesional 2023—, su ciclo en el club está terminado.

Mientras River define su futuro inmediato en la tabla anual y los playoffs, desde México ya se interesaron por el delantero. Tigres sería uno de los principales candidatos a quedarse con sus servicios, aunque también lo sigue América de Cali. Sin embargo, su representante, Juan Pablo Pachón, aseguró que por ahora no está prevista una vuelta del jugador a Colombia.

El adiós de Borja parece cuestión de tiempo: River se prepara para una renovación profunda, y el goleador cafetero ya busca nuevo destino.