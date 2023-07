Borja, banco y un ¿palito para Demichelis?

Apenas una semana después de la consagración de la Liga Profesional, y luego del tropiezo ante Talleres por Copa Argentina, una publicación de Miguel Borja generó ruido en el mundo River en la previa del encuentro ante Rosario Central por la anteúltima fecha del torneo de Primera División. El atacante, de 30 años, sorprendió con un particular posteo en una historia Instagram: la imagen de un avatar muy parecido a él con gesto pensativo, como intentando decodificar una situación .

Es por eso que muchos de los jugadores que no suelen tener rodaje con continuidad o que tienen minutos asiduamente, pero saltando desde el banco, pensaron que el duelo en el Gigante de Arroyito representaba una gran oportunidad de mostrarse. En ese contexto, el entrenador definió que el colombiano espere en el banco de suplentes. Y conformó la delantera con Pablo Solari y Salomón Rondón. Si bien no hubo confirmación por parte del ex Olimpo, en las redes todos vincularon su publicación con la determinación del DT.

Borja arribó a River en julio de 2022, en plena gestión de Marcelo Gallardo: el club invirtió aproximadamente ocho millones de dólares para quedarse con sus servicios. La era Demichelis se caracterizó por la conformación de un elenco con un único ariete en la mayoría de los encuentros (Lucas Beltrán, de gran torneo). Detrás suyo, quien sí tuvo mayor rodaje fue Pablo Solari.

Ante ese panorama, en pos de recuperar espacio, el colombiano optó por realizar un segundo turno de trabajos por la tarde. Concurrió a Ácumen Sport, un centro de entrenamiento físico-mental al que en el pasado recurrieron otros futbolistas del conjunto de Núñez como Fernando Cavenaghi, Teo Gutiérrez, Radamel Falcao García, Gio Simeone o Nicolás Domingo.

El deportista, en su momento, explicó que le costó el cambio climático, al pasar de los 40 grados de Barranquilla a los cinco grados o menos de Argentina, y el ritmo de juego que demanda la Liga Profesional. En lo que va de la temporada, a pesar de no integrar con continuidad el elenco estelar, sumó 9 goles en 25 presencias.

¿Este mensaje sugerente le abrirá la puerta de salida en busca de rodaje con otra camiseta? Tiene contrato hasta diciembre de 2025 y su cláusula de salida al 31/12 de este año asciende a 10 millones de dólares.