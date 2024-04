Bochorno en el futbol turco: el Fenerbahce abandonó una final en el minuto 1 y Galatasaray gritó campeón

La Federación turca no movió la fecha y el Fenerbahce finalmente se presentó al partido con un seleccionado sub-19. Al minuto de juego, Mauro Icardi hizo el gol para el Galatasaray y ahí no más abandonaron el campo de juego.

Automáticamente, el árbitro del partido dio por concluido el partido y Galatasaray salió campeón.

Mirá el momento:

Embed - Galatasaray played against their U-19 team in the Turkish Cup Final after Fenerbahçe walked off