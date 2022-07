Boca: Ibarra borró a Izquierdoz y ahora le sacarán la titularidad a dos referentes

Oficial La noticia que no esperaban los hinchas de Boca: hay Ibarra para rato

Lo que no está definido es la fecha en que se irá. El ex marcador central de Lanús tiene contrato hasta diciembre pero podría abandonar el club ahora mismo. Lo que intentará el Xeneize es que se vaya en este mercado de pases para poder generar algo de ingreso económico y no se vaya a fin de año, que quedaría en condición de libre.

TEMA BENEDETTO Y ROJO

Hugo Ibarra evalúa sacar a Benedetto y Rojo del equipo titular para el partido del próximo sábado ante Talleres de Córdoba en la Bombonera. El argumento del flamante entrenador sería el bajo rendimiento de ambos, especialmente ante San Lorenzo, aunque detrás está el escenario de conflicto entre los jugadores y el Consejo encabezado por Juan Román Riquelme.

El Negro Ibarra sabe que la decisión de sacar a Benedetto y Rojo haría mucho ruido en el mundo Boca, por eso en los próximos días tendrá que definir si finalmente juegan desde el arranque contra Talleres para evitar la polémica, o si van al banco de suplentes.

Rojo viene de convertir un gol ante San Lorenzo y dedicarle el festejo a Carlos Izquierdoz, que estuvo en el banco de suplentes. Jugó un flojo partido, se lo vio descontrolado, cometió un penal y debió haber sido expulsado.

Benedetto viene de tener una noche negra ante Corinthians por la Copa Libertadores errando dos penales. Contra San Lorenzo jugó mal y muchos criticaron su actitud.