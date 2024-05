Polémica en Boca

Benedetto festejó su cumpleaños con bandas en vivo y varios compañeros, y ahora no concentra contra Central Córdoba

Después de los festejos de cumpleaños del Pipa el jueves por la noche, ambos futbolistas no entrenaron el viernes y fueron enviados de regreso a sus casas. Para colmo, no fueron citados vs. Central Córdoba.