Azzaro fulminó a Estudiantes de Río Cuarto y crítico a Wanchope Ábila: "Es de lo peor que vi en Primera"

La caída de Estudiantes de Río Cuarto frente a Racing por 2-0 no solo dejó preocupación en lo futbolístico, sino que también desató una fuerte polémica mediática. El periodista Flavio Azzaro lanzó durísimas críticas contra el conjunto cordobés durante su clásico segmento “Azzaro reacción”, que emite en YouTube tras los partidos de la Academia.

Fiel a su estilo frontal, Azzaro no anduvo con rodeos al analizar el rendimiento del equipo y lo ubicó entre los niveles más bajos que recuerda en la máxima categoría del fútbol argentino. En ese sentido, sostuvo que el presente de Estudiantes no está a la altura de la divisional y vinculó su participación en la élite con el formato actual del torneo, que cuenta con 30 equipos. Según su mirada, el desempeño mostrado estaría más cerca de la Primera Nacional que de la exigencia de la Liga Profesional.

Pero los cuestionamientos no quedaron solo en lo colectivo. El periodista también puso el foco en las decisiones dirigenciales, especialmente en la contratación de Ramón "Wanchope" Ábila. Con tono crítico, consideró que la llegada del delantero no aporta soluciones y hasta deslizó que refleja un rumbo equivocado. Además, fue más allá al cuestionar la trayectoria reciente del atacante, asegurando que en los últimos años estuvo lejos de su mejor versión.

Las declaraciones, como era de esperar, generaron repercusión y podrían caer muy mal entre los hinchas del León, en un momento deportivo delicado en el que el equipo busca afirmarse en la categoría.