Atentos millonarios: qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

River no cumplió con la obligación de ganarle a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura y quedó en zona de Copa Sudamericana 2026 mediante los cupos que otorga la tabla anual. De todas formas, todavía tiene chances de jugar la Copa Libertadores del año que viene.

Rosario Central y Boca ya tienen su lugar asegurado para la fase de grupos, mientras que Argentinos Juniors se mete en la fase previa, es decir, el repechaje.

El empate ante el Fortín sentenció al Millonario al 4° puesto, con lo cual ahora solamente puede aspirar a la Libertadores de dos maneras: Si es campeón del Clausura, que ya lo tiene entre los clasificados a playoffs o si Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors ganan el título y liberan un cupo.

En caso de que River salga campeón, clasificará directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2026. En cambio, si algunos de los tres equipos mencionados liberan cupo, el Millonario entrará a la fase inicial del certamen continental, dado que pasará a ocupar el tercer puesto (repechaje).

Otra cuestión a tener en cuenta: si Racing le llegara a ganar a Newell´s este domingo por una diferencia de cinco goles o más, pasaría al Millonario en la tabla anual.

FUENTE: Crónica