Atenas cumple 102 años: las tres calles que lo separan de su clásico, los colores por el ferrocarril y el lugar que ocupa el 'gran' Pallaroni

102 años de historia. Juan José Pérez fue el cabecilla de un grupo de vecinos que unió fuerzas y voluntad para crear el club. Una institución a la que no le costó elegir lo colores, ya que fue por los 'tintes' que llevaba en ese entonces el ferrocarril. "Juan José fue el primer presidente, ellos empezaron con el club y cada uno que pasó le fue aportando su granito de arena" , contó Vicente Mancuso, su presidente desde el 2012. "Atenas es mi vida, vi generaciones pasar. Este club es de la familia" , siguió.

Atenas cuenta con 2047 socios y se instaló en inmediaciones de Boulevar San Martin, sin número, La Rinconada, Pocito. Allí, y cuando los vecinos obraron para que el club se funde, encontraron el apodo rápidamente por unas plantaciones que adornaban la zona: los girasoles.

"Uno de los logros que más nos marcó fue en el 2013 cuando ascendimos en Catamarca al Argentino B. Eso no fue lo mejor, sino que eso nos permitió jugar Copa Argentina", se refirió Mancuso, a lo que también recordó que la semifinal fue épica, ya que no pudieron concentrar por falta de hotel. "Cuando fuimos a jugar la semi a Chilecito, La Rioja, había paro de trasporte. Pudimos conseguir una, pero era fin de semana turístico y por ese mismo motivo se nos complicó también la estadía en un hotel, no conseguimos. Nos tuvimos que repartir en tres hoteles".

Tenemos seis títulos: 2 siendo campeones y 2 como súper campeón, un campeonato de AFA y otro de la Copa Pocito

Atenas es sinónimo de Luis Pallaroni. El entrenador pocitano le dio mucho al club que lo identifica y Vicente Mancuso lo señaló como "su mano derecha" en el club: "Los dos trabajamos para que a Atenas le vaya bien arriba y en sus categorías menores. Pallaroni es Atenas".

Por último, Mancuso se refirió su clásico Aberastain: "Siempre los partidos fueron duros. Entre dirigentes tenemos una muy buena relación, pero siempre los hinchas lo viven más intenso. Así es el folklore del fútbol. Imaginate que sólo nos separan 4 kilómetros. Ellos están en la calle 11 y nosotros en la 14", cerró.