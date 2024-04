Así formarían Boca y River para el Superclásico en Córdoba

Los de La Ribera, que tienen como bajas por lesión a Aaron Anselmino (desgarro isquiotibial izquierdo), Lucas Blondel (ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), Mauricio Benítez (lesión de grado 2 en el aductor) y Exequiel Zeballos (ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de su rodilla derecha), avanzaron a esta instancia como cuartos de la Zona B luego de vencer en la última jornada al líder Godoy Cruz. Entre los concentrados sobresale la presencia de Nicolás Valentini, quien no es tenido en cuenta por decisión del Consejo de Fútbol al no llegar a un acuerdo con la renovación de su contrato.

Finalmente, Diego Martínez también se inclinará por el uruguayo Miguel Merentiel para seguir siendo la dupla en ataque de su compatriota Edinson Cavani, ganándole de este modo la pulseada al juvenil Luca Langoni.

En el Millonario, que se quedó con el primer puesto de la Zona A tras su victoria ante Instituto de Córdoba en la última fecha, pareciera estar todo definido producto de las vueltas de Paulo Díaz y Miguel Borja, quienes fueron exigidos este sábado y respondieron de manera satisfactoria.

Si el chileno no era de la partida su lugar iba a ser ocupado por el juvenil defensor Daniel Zabala, mientras que por el colombiano el indicado era Facundo Colidio, que viene de despacharse con un triplete ante la Gloria. Pese a su notable actuación contra los cordobeses, el ex Tigre y Boca Juniors no sería de la partida y en ataque estará Pablo Solari.

En la nómina de concentrados aparecen dos jugadores que no tienen posibilidades de jugar debido a que se encuentran en plena recuperación, como el marcador central Ramiro Funes Mori (sinovitis) y Gonzalo Pity Martínez (se recupera de una lesión ligamentaria).

En caso de empate en los 90 minutos de tiempo regular, la clasificación a las semifinales se definirá a través de penales. Un dato importante es que cada uno de los encuentros se jugará con público de ambos equipos en el estadio. El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente instancia con el vencedor del cruce que protagonizarán Estudiantes de La Plata y Barracas Central (este sábado, desde las 18.30, en el Ciudad de Vicente López -Platense-).

Las probables formaciones para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por los cuartos de final de la Copa de la Liga:

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra; Ignacio Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Hora: 15.30

Televisación: ESPN Premium y TNT Sports

Fuente: Infobae