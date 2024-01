Ascenso al Colorado, siete etapas y prólogo: se empieza a definir cómo será el Grand Prix

Amistoso Victoria de San Martín frente a Independiente Rivadavia y varios ex

Pero resta determinar lo más importante de la gran competencia: el recorrido de las etapas. Está confirmado que en el medio se correrá la denominada "etapa reina", la ascenso al Alto Colorado. También quedó definido que no habrá etapas en Jáchal, Valle Fértil y Calingasta.

Este miércoles habrá otra reunión para fijar los trazados. El viernes, en tanto, habrá una conferencia de prensa en la que se anunciarán todos los detalles del gran evento de ciclismo.

El Grand Prix se disputó por primera vez en 2022, en remplazo de la Vuelta a San Juan, y su ganador fue Leandro Messineo, de Chimbas te Quiero.

Cabe destacar que este año no hubo Vuelta a San Juan Internacional porque en diciembre hubo cambio de Gobierno y no había tiempo para su organización. Y si bien estaba la posibilidad de realizarla con la participación de equipos locales, se decidió suspenderla para conservar el rango internacional. Es que si el Pedal Club Olimpia, organizador nato de la competencia, la realizaba bajo el nombre "Vuelta a San Juan", perdía automáticamente la categoría, que en la última edición fue UCI Pro Series. Justamente quedar afuera de la órbita de la UCI es lo que no querían los dirigentes sanjuaninos, quienes prefirieron dar de baja a la carrera y esperar un año más para poder concretarla.