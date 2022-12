Ariel Agüero y la noche de terror en el vestuario de Unión: "Son unos delincuentes"

"Nos quisieron llevar los teléfonos, pero no pudieron; fue puro vandalismo" "Nos quisieron llevar los teléfonos, pero no pudieron; fue puro vandalismo"

Agüero señaló que nada hacía presagiar que podía desatarse el caos previo al desarrollo del partido: "Llegamos al predio normal. No pasó nada en la previa. Tampoco sucedió algo en nuestra cancha. Por eso no hay argumentos o no se entiende por qué pasó lo que pasó. Todo fue muy confuso; la policía no vio nada. Podría haber pasado cualquier otra cosa".

Lo cierto es que el entrenador terminó golpeado en distintas parte del cuerpo y con una pequeña fractura en la nariz. Furioso por lo ocurrido, apuntó contra la seguridad del club y dirigentes. "Si uno no tiene garantías en el vestuario, tampoco las tiene dentro de la ancha. No entiendo cómo una institución como Unión se maneja de esta manera, permite estas cosas. Unión es un club muy popular, de gente linda, pero tiene un grupo de delincuentes que son pocos pero se aprovechan del club".

"A esa gente no le interesa que le sancionen el club. Tengo bronca, porque necesitas que la otra parte se haga cargo de algo y nunca se hace cargio de nada. Es gente que no escucha, es difícil cambiarle la mentalidad y es una pena por los chicos, porque maman eso y después siguen los mismos pasos. Y no son todos, es un grupo reducido, porque Unión tiene gente amorosa y amable, hinchas que realmente aman a la institución".