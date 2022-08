Arde Unión por una amenaza de embargo: "El jugador que reclama plata es un caradura"

"Ocho meses atrás nos llegó la demanda laboral. Tratamos de solucionar el problema con un representante del futbolista, ya que no está en Argentina. Tratamos de llegar a un acuerdo y no quiso, por eso estamos en esta otra instancia. Veremos cómo avanza todo. La verdad es que estoy sorprendido. No es que no hayamos querido arreglar, pero él quería todo el dinero junto", expresó de antemano el dirigente.

En este contexto, Peña cruzó fuertemente al futbolista. "El jugador prácticamente estuvo en la tribuna, no jugó. Estuvo seis meses y pidió permiso para jugar afuera del país. Lo dejamos en libertad y ahora está pidiendo eso. Es un caradura. Mientras estuvo en el club se le pagó todo", señaló.

El dirigente aseguró que Hoyos está reclamando una deuda posterior a su paso por Unión, pero asumió la responsabilidad por parte del club: "No firmamos la rescisión de contrato. Fue un error nuestro o exceso de confianza".

Son 320 mil pesos los que en un principio reclama el jugador, pero el monto, con la inflación, podría llegar al medio millón de pesos. Una suma que atenta contra las arcas del último campeón del fútbol sanjuanino, sobre todo cuando en semanas estará disputando el Torneo Regional Amateur y serán otros gastos que deberá afrontar. "Estamos preocupados porque no sabemos cómo vamos a hacer. Hay que pagarlo, porque no podemos seguir postergando la deuda. Pero estamos apretados. Vamos intentar apelar si hay fallo".