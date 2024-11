Arde Godoy Cruz tras las denuncias contra sus jugadores por apuestas deportivas

Luego del empate sin goles ante Vélez en Mendoza, varios jugadores de Godoy Cruz y también el entrenador interino, Ernesto Pedernera , se refirieron a las denuncias en su contra por estar implicados en apuestas deportivas y negaron esas acusaciones. "Las barbaridades que se dijeron sobre mí, los mensajes y amenazas que recibí me parecieron totalmente injustas y me dolieron", dijo Federico Rasmussen .

Cabe señalar que las acusaciones se dieron luego de las derrotas ante Boca, Talleres y Platense, que llevaron a Daniel Oldrá, entonces entrenador, a dejar el cargo y reconocer: "Uno cree en la inocencia del futbolista. Con el tema de las apuestas se perdió la esencia del fútbol, este es otro fútbol".

Más allá de que desde el club aseguraron que confían en que no son ciertas esas versiones que circularon, la realidad es que el mal rendimiento ante el Xeneize, que fue goleada por 4-1, llevó a Oldrá a hacer cambios y marginar a habituales titulares.

El clima en Mendoza este domingo no fue el mejor, no solo por la violencia que se vivió fuera de las canchas, sino por las banderas que se vieron en contra del plantel. "Si vas a apostar, pensá en tu familia", amenazaba un trapo que se colgó en la tribuna, mientras que otra decía: " Venimos por los colores, no por ustedes". Tras el encuentro, los jugadores le regalaron las camisetas a los hinchas en un claro gesto para calmar las aguas.

No obstante, además de Rasmussen, otro que se refirió a estas acusaciones fue Pedernera, quien reconoció: "Lo que se dice en las redes parece que todo es verdad. Entonces mañana me ensucian a mí o a vos y como no tenemos tiempo de pensar parece que todo es verdad. Hace cuatro o cinco días que estoy con el plantel y nunca toqué el tema porque confío a muerte". Y finalizó: "Estos jugadores van al frente como locos, se tiran de cabeza y hoy dieron prueba de eso".

A su vez, el arquero Franco Petroli agregó: "En lo personal me parece una falta de respeto, pero no es un tema que se tenga que seguir hablando". Por último, Rasmussen cerró: "Costó dormir y comer en la semana. Me duele porque jugaron con mi honor y eso no lo iba a permitir, pero es un tema cerrado".