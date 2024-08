Agustín Creevy le dice adiós a Los Pumas a sus 39 años: "Me voy vacío"

“Hola a a todos, este mensaje es para anunciar que este sábado va a ser mi último partido con la camiseta de Los Pumas.Estoy con muchas sensaciones encontradas, de tristeza, de alegría, y sobre todo de un orgullo inmenso haber vestido esta camiseta durante mucho tiempo; ya casi van 20 años. Todas las decisiones, elecciones; todo lo que he pasado fue para y por vestir esta camiseta de Los Pumas que tanto amo. Pasé por todos los lugares por los que puede pasar un jugador. Fui de los más chicos, del medio, de los más grandes, suplente, titular, fui capitán durante 51 partidos; la verdad es que en cada lugar donde estuve lo disfruté”, afirmó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Siento un profundo orgullo por todo lo que pasé y hoy me voy vacío. Creo que todo lo que viví, lo viví al máximo; es por eso que creo que es momento de dar un paso al costado. Es lo mejor para el equipo. Como siempre digo, el equipo está sobre todas las cosas. Quiero agradecerle profundamente a todo el público argentino que me acompañó todo este tiempo. Siempre voy a estar agradecido con ustedes por el amor que me dieron, fue mucho más de lo que hubiera imaginado. Los quiero invitar a todos este sábado al partido en mi ciudad, en La Plata, en el Estadio Uno, donde vamos a jugar un partido increíble contra los Wallabies par seguir en camino en el Rugby Championship. Los esperamos a todos para que sea una noche inolvidable”, concluyó.

LOS INICIOS DE AGUSTÍN CREEVY EN EL RUGBY:

Creevy se inició en el club platense de San Luis y debutó en Los Pumas el 23 de abril de 2005 en la victoria ante Japón por 68-36, ingresando en el segundo tiempo por el mendocino Federico Genoud. Originalmente ocupaba la posición de tercera línea, pero cambió a hooker, donde se consolidó como uno de los mejores del mundo. En su carrera con Los Pumas, fue dirigido por seis entrenadores: Marcelo Loffreda (2005-2007), Santiago Phelan (2008-2013), Daniel Hourcade (2013-2018), Mario Ledesma (2018-2021), Michael Cheika (2022-actualidad) y Felipe Contepomi en la actualidad.

Su primera Copa del Mundo fue en Nueva Zelanda 2011, donde ingresó desde el banco de suplentes contra Inglaterra, Rumania, Escocia, Georgia, y ante el equipo local en cuartos de final. En 2015, fue el capitán en Wembley ante los All Blacks, liderando también contra Georgia, Tonga, Irlanda y Australia. En Japón 2019 fue el número dos en el debut ante Francia en Tokio, entrando desde el banco en los partidos contra Tonga, Inglaterra y USA.