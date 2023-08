Aguirre se quedó con la jornada del TC y el sanjuanino Della Motta llegó 27mo

Las primeras 20 vueltas fueron un duelo entre Marcos Quijada (Dodge) y Santiago Álvarez (Dodge), pero en la reanudación tras el segundo auto de seguridad emergió Aguirre, que aprovechó el desliz del piloto del Uranga Racing (se fue a la banquina y dañó la trompa) en su pelea con el de Ferré para saltar al 2º puesto. Y en el 3º y último reinicio, a 2 giros del final, el arrecifeño doblegó a su compañero de equipo para encaminarse hacia la 3ª victoria del JP Carrera (con 3 pilotos distintos) en el año.

“Estoy muy contento, me hacía mucha falta este resultado. Me pone muy bien por el grupo humano que me rodea y que siempre me apoya, sobre todo por Ezequiel (Giustozzi), con que la veníamos pasando mal con los motores”, sostuvo Aguirre en diálogo con Campeones Radio.

Santiago Álvarez (Dodge) redondeó un gran fin de semana con su 1º podio en 12 carreras en TC, que sirvió para consumar el segundo “1-2” consecutivo de Dodge en Buenos Aires y el 6º de la historia.

Mauricio Lambiris (Ford) protagonizó el gran avance del fin de semana, ya que clasificó 40º (integró el cuarto que tuvo la pista en peores condiciones, debido a la llovizna) y terminó 3º. “El auto tenía un ritmo bárbaro. Hicimos una gran carrera, aprovechamos mucho en la última parte de la carrera para avanzar y culminar una gran recuperación”, manifestó el piloto del Alifraco Sport, que logró su 3º podio en 2023 y el 15º en 126 carreras en TC.

Fuente: Campeones