Aberastain-Atenas le ponen condimento a la definición del fútbol sanjuanino: todo lo que hay en juego

El clásico no será una fecha más y sobre la mesa se pondrán cartas importantes. El más complicado es el Naranja, que está en la zona baja de los promedios y si no gana, y los demás no le dan una 'mano' estaría perdiendo la categoría.

En tanto, Atenas, que ya abrochó su lugar en los playoff del campeonato local y apuesta a todo a la segunda fase del Regional Amateur, quiere convertirse en verdugo de su rival de toda la vida. Promesa de partidazo.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE

PROMEDIOS: