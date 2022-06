Abandonó el fútbol por la carrera de policía y hoy tiene una nueva oportunidad: el pibe Alaníz, el refuerzo local de Peñarol

Tiene 24 años y su día a día es el trabajo en la policía e ir a entrenar . Cuando salió del colegio y empezó a ver el abanico de carreras, Maxi optó por la escuela de policía, pero en ese momento tuvo que poner prioridades en la balanza y abandonó el fútbol: "Dejé a los 18 años y después me llamaron para jugar en la B con Centenario, me animé y volví a lo que me hacía feliz ".

image.png Volvió a jugar al fútbol en Centenario

Maxi hizo toda su escuelita en Foecyt y luego pegó el salto a las inferiores de San Martin: "Dejé el club con 18 porque empecé la escuela de policía y lo hacía como un hobby, ya que iba a dejar el fútbol". Sumado a eso y lejos de tenerlo como una responsabilidad y un gusto, el jugador mantuvo el roce, pero solo para divertirse: "Tuve paso por San Miguel de Albardón, Rivadavia, Peñarol de Jáchal. Después de esos clubes me recibí de policía y ya no jugué más", sostuvo.

Casi como empujándolo a que vuelva a lo que lo hacía feliz, el central ex Sarmiento afirmó que después de la pandemia lo vino a buscar un amigo para que se sumara al plantel de Centenario: "Me lo vino a pedir y bueno, volví, me animé". Con el club de Chimbas estuvo en las dos finales y después de haber hecho un papel importante en el equipo, se interesaron por él varios clubes de Primera, pero el destaque del jugador y que aún lo tiene asombrado, es el camino que hizo sin darse cuenta: de tenerlo como hobby a jugar en la categoría B, pegar el salto a Primera y luego a un Federal A: "Pasó todo muy rápido. Mi sueño era jugar un Federal o estar en un plantel por lo menos y se me cumplió así de rápido, y cuando ya había abandonado el fútbol. Parece que me habían visto jugar y me llamaron. Me contactó un dirigente junto con el presidente de Peñarol y de ahí hable con el técnico (Cristian Bove). Obviamente que acepté. Siempre soñé esto".

Alaniz, dijo que no es fácil dedicarse a cumplir sus labores en la policía y luego tener que ir al club, pero que se esfuerza porque es su mayor pasión: "Es difícil, pero gracias a Dios me apoyan para poder entrenar. Es medio complicado. A veces estoy sin dormir pero le meto ganas porque es lo que me gusta y me hace feliz".

Cuando le dijeron que Peñarol, que milita en el Federal A, estaba interesado por él, aseguró que fue fruto de un esfuerzo que viene haciendo de hace tiempo: "A mis compañeros de Sarmiento siempre les dije que mi sueño era jugar un Federal. Es algo que me lo propuse cuando volví a jugar a la pelota", así mismo, Maxi contó entre risas que dentro de todos esos saltos que dio en poco tiempo "si lo llama un equipo de Primera no sabría que hacer".

Maxi hace menos de una semana que se sumó a los entrenamientos con el Bohemio y dijo que a penas llegó a Chimbas, tuvo una charla con el DT Bove: "Me dio un par de consejos, ya que es otro ritmo, cosa que ya lo sabia porque me pasó. Ojalá que no me cueste agarrar el ritmo de la local al Federal, se siente la diferencia pero de a poco lo voy a ir consiguiendo. me estoy poniendo a punto".

Por último, el central afirmó que no ve lejos su debut en la categoría pero que tampoco se va a desesperar: "Vengo a jugar y no solo a entrenar"