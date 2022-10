A 90 minutos de salvar la categoría: Garrido se refirió a la última ficha y depositó toda la fe en sus compañeros

Sanjuanino e ídolo en Puyuta. Matías Garrido (36) es uno de los referentes del plantel y sabe que lo que se juega Desamparados este fin de semana es algo más que la permanencia . El año no fue del todo bueno por el puñado de técnicos que pasaron, y el no contar con el Serpentario fue realmente un dolor de cabeza. Restan 90 minutos para conocer qué pasará con el equipo sanjuanino y el jugador experimentado se refirió a la finalísima en puerta, la confianza en conseguir el resultado y dejó un mensaje a los hinchas.

El plantel de Sportivo no solo viene herido por la posición en el descenso directo, si no por lo condicionado que estuvo por el arbitraje en el partido anterior cuando enfrentó a Liniers en Bahía Blanca, en el que fue empate sin goles y se quedó con dos expulsados: Ceballos y Jofré: "Recién se va pasando lo que fue la bronca del partido, todo lo que significó ese momento. Ahora estamos pensando en el fin de semana, en lo que se viene, esperando que se den algunos resultados, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y que el otro (Huracán Las Heras) no sume".