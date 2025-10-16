jueves 16 de octubre 2025

Astro argentino

A 21 años del debut de Lionel Messi en el fútbol profesional: zurda mágica, dorsal 30 y una era llena de historia

El 16 de octubre de 2004, el astro argentino ingresó por Deco en un clásico catalán y comenzó una carrera legendaria en el club Culé. En sus redes, lo recordó con emoción: "Increíble".

Por Redacción Tiempo de San Juan
El enorme recuerdo de Lionel Messi.&nbsp;

El enorme recuerdo de Lionel Messi. 

image

El argentino Lionel Messi, actual astro de Inter Miami, recordó en sus redes sociales que el 16 de octubre de 2004 debutó con la camiseta de Barcelona, club con el que revolucionó el fútbol mundial, y agregó el mensaje: “21 años ya…increíble”.

Messi ingresó al estadio al Estadio Olímpico de Montjuïc -antigua casa de Espanyol- a falta de ocho minutos para el final del clásico catalán, que el conjunto Culé ganaba por 1-0 gracias al gol del portugués Deco. Precisamente, el entrenador neerlandés Fran Rijkaard ordenó la salida del luso y el ingresó de un joven de pequeña estatura y grandes sueños.

“Estos 10 minutos los recordaré toda mi vida, soy muy feliz”, dijo el zurdo al finalizar el encuentro. La camiseta, con el número 30, tuvo ese día una destinataria especial: Celia María Cuccittini, su madre, quien siguió el partido desde Rosario.

Consumada la victoria, Lionel, su padre, Jorge, su hermano Rodrigo y Horacio Gaggioli -su representante por aquel entonces- se dirigieron al restaurante La Barca de Salamanca, en el puerto de Barcelona, para celebrar.

A partir de ese momento, Messi se convirtió en el rey del Culé, que de su mano vivió su época dorada y ganó 35 títulos: Champions League (4), La Liga (10), Copa del Rey (7), Mundial de Clubes (3), Supercopa de Europa (3) y Supercopa de España (8).

Finalmente, la etapa del argentino como jugador en Catalunya se terminó abruptamente el 8 de agosto de 2021, dado que el club, presidido por Joan Laporta, no pudo renovarle su contrato: "Hice todo lo posible para quedarme, pero no se pudo". En su conferencia de prensa de despedida, lamentó: “Tuve muchas derrotas, pero al otro día volvía a entrenar y a tener revancha. Esto es otra cosa. Es el final. No me quería ir y por eso la tristeza”.

El posteo de Lionel Messi en sus redes sociales:

Embed - Leo Messi on Instagram: "21 años ya….. Increíble"
View this post on Instagram

A post shared by Leo Messi (@leomessi)

