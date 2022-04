Con un Bicentenario que pesa, Antuña mete mano en el equipo para enfrentar a Temperley

"Golpeado", así definió Raúl Antuña la película de terror que protagonizó San Martín la fecha pasada en su visita a Flandria. Por momentos tuvo destellos de buen juego, pero terminó siendo vapuleado 4-0 por el rival. Esta vez toca una cita distinta. Pese a que el Estadio San Juan del Bicentenario siempre trajo "mala suerte" para el Verdinegro, el DT interino busca doblegar esa estadística que marcha en contra en el choque de mañana cuando se mida ante Temperley desde las 16:30 hs. Hay dos cambios.

En la fecha pasada San Martín no jugó bien y a eso "Purruco" lo sabe muy bien: "A nadie le gusta perder pero son cosas que se pueden presentar. No fue lo que esperábamos, no es lo que fuimos a buscar pero sabemos que se van a presentar partidos así porque el torneo es muy largo".

Respecto al once que paró la fecha pasada, el entrenador movió un par de piezas y para este enfrentamiento presentará dos modificaciones: el ingreso de Molina y Pucheta.

Desde que el DT sanjuanino agarró el mando del equipo, cada vez que el Verdinegro jugó de local le ha ido muy bien y ha marcado 7 goles (4 a Villa Dálime y 3 a Gimnasia de Jujuy). Este sábado le tocará salir de Concepción y a un estadio que siempre le ha costado, pero el fuerte de Antuña es ganar en casa, ya que aún no se logra conseguir el equilibrio cada vez que al equipo le toca jugar de visitante: "Tenemos la confianza de que mañana vamos a sumar de a tres nuevamente".

El equipo de Antuña para medirse ante Temperley en el Bicentenario

En la semana, el equipo que trabaja con "Purruco" -Schiapparelli y Rodríguez- delinearon el once que saltará a la cancha del gigante de Pocito este sábado desde las 16:30. Con dos modificaciones, el once saldrá con: Avellaneda; Molina, Escudero, Bottinelli, Álvarez; Fernández, Lemos, Riveros, Pucheta; Penco y Giménez.