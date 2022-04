Escándalo en inferiores: acusaciones, discusiones cruzadas y denuncia penal por la golpiza a jugadores

Domingo, fecha 3 del fútbol de inferiores. Juventud Zondina - Trinidad, 5ta división. El fin de semana pasado se vivió un momento vergonzoso en un partido de formación. En la agonía del partido, el encuentro terminó en batalla campal: corridas, agresión física y futbolistas de 16 años lesionados. Tiempo de San Juan tocó la puerta de enfrente, y Carolina, la presidenta del club de Zonda, dejó su descargo de cómo se dieron verdaderamente los hechos. Acusaciones, y hasta denuncias. Escándalo en un partido de inferiores mientras esperan que la Liga Sanjuanina de Fútbol le dé luz verde para presentar su descargo formal.

En primer lugar, la autoridad máxima de Juventud Zondina agradeció a nuestro diario "por ser el primer medio de comunicación de San Juan que los llama para escuchar la otra campana". Posterior eso, comenzó con su relato en el que agregó: "a mí nadie me contó nada, yo estuve en la cancha ese día y lo que hizo Trinidad fue inaudito".

"Todo comenzó con la árbitra (Celina Canto, la jueza designada para impartir justicia). Como dice el reglamento, el partido debe tener 15 minutos de tolerancia (el encuentro estaba programado para las 9, 9:15 hs) y ellos llegaron a las 9:40 hs. El partido comenzó en ese momento cuando el árbitro había dado por ganado el partido a zondina. Fue ahí que llegó la gente de Trinidad, quien habla con ella en el camarín del árbitro y después sale la señora diciendo que se va a jugar, con esas condiciones arranca"

La dirigente continuó diciendo que Canto se vio condicionada por la situación y que será uno de los fundamentos principales de su descargo en la Liga, porque si ya tenían una planilla cerrada y con los puntos dados al club de Zonda, ¿por qué se disputó?.

"Lo que quiero que quede bien en claro, así como ellos han tenido la oportunidad de hacer el descargo en todos los medios de comunicaciones, porque he visto los comentarios de la gente que dice que somos unos indios, unos tira piedras y todo eso, me da mucha impotencia porque nadie sabe lo que ha sucedido adentro de nuestra cancha", aseguró Carolina. A lo que continúa que nada hubiese pasado si la jueza del encuentro no lo permitía: "Donde empieza realmente la pelea fue por el malísimo, pero malísimo arbitraje. Vamos a pedir que no nos dirija más, ella ha tenido malas actuaciones con nuestro club".

Si bien en un principio el DT de Trinidad expuso que todo se dio de un momento a otro producto de algún empujón común entre los chicos, la presidenta de Juventud Zondina aclaró que todo tuvo su causa, y que esa jugada no fue inoportuna, ya que de ante mano comenzó 30 minutos después de lo estipulado, y se permitió jugarse pese a que el reglamento dicta que solo son 15 minutos los de tolerancia. La dirigente expresó que hubo prepotencia de ante mano por parte del cuerpo técnico del León y que eso fue la raíz de los hechos que pasaron después.

"Nosotros no iniciamos la pelea. Los chicos de Trinidad comienzan a pegarle a los de zondina. Otra de las cosas que va a salir porque tenemos la posibiilidad de hacer el descargo, es que el DT de Trinidad al jugador número 8 de mi club le dio una patada en la espalda. Eso no lo dijeron ellos. Los chicos de Trinidad le pegaron al ayudante de campo, lo tiraron al piso y le pegaron patadas, eso tampoco salio", expresó.

La integrante máxima de la Comisión también señaló por el video que circula en las redes en la que se ve un tumulto en el medio de la cancha; dijo, que si es cierto que los papás de los locales golpearon a las inferiores del León, por qué no existe una filmación: "Dicen que nosotros rompimos la tela olímpica para entrar a pegarle a los chicos. ¿Qué se le pasó por la cabeza a ese tipo cuando hizo la declaración?, ¿cómo vamos a romper nuestra cancha?"

"Es una falta de respeto total en las condiciones que Trinidad ha puesto a nuestro club pero nosotros vamos a tener un descargo"

Carolina reafirmó que se hace responsable de que ingresaron papás al campo de juego cuando estaba pasando todo, pero fue para resguardar el estado físico de sus hijos.

"Si ellos no entraban los iban a a matar a los chicos nuestros. Ellos eran como barra bravas pegándoles. Es inaudito, te juro que me da bronca porque quisiera hablar personalmente con el DT de Trinidad, yo estuve ahí cuando él le dijo a los chicos 'acá le vamos a ganar de huevo, aquí nadie nos va a venir a quitar los puntos', ¿que es eso? Ellos entraron con prepotencia de entrada".

También relató con seguridad que el partido durante todos los minutos de juego fue sucio y que el conjunto local se vio perjudicado por la jueza del partido: "Ellos pegaron en todo momento, la señora no cobró nada para zondina, ahi se da todo. El técnico de Trinidad entró al camarín y luego ella salio a decir que sí se jugaba. Ellos la llamaron y la condicionaron para jugar. ¿Que te quiere decir eso?"

"Ellos dicen que nosotros somos los responsables de todo. Estamos esperando que nos notifique el Tribunal de Penas de la Liga para hacer nuestra propia descarga"

Luego de este hecho que puso en la mira a los dos equipos y la mancha en el fútbol de formación, la presidenta de la institución zondina confirmó que tras la golpiza a uno de los jugadores que sufrió lesiones en todo el cuerpo y por la violencia física al ayudante de campo, se hicieron dos denuncias correspondientes en la Comisaría 14ta.

"Nosotros no nos hemos quedamos de brazos cruzados. Esto te da mucha impotencia porque somos un club humilde que la llevamos día a día para que todo salga bien. A nuestros chicos les inculcamos disciplina".

"Somos un club chiquito a comparación de Trinidad pero no por eso no tenemos el poder de la defensa. Nosotros queremos que se muestre como han sido las cosas y no como ellos la han dicho. Es inaudito lo que hicieron", cerró Carolina, la dirigente máxima del Club Juventud Zondina.