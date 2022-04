Verguenza en un partido de inferiores: 'La árbitra estaba llorando en el camarín'

Susto, miedo y llanto en las instalaciones del Club Juventud Zondina. Durante el fin de semana se vivió un momento bochornoso y violento en las inferiores fútbol local, cuando por la tercera fecha se enfrentaron Trinidad y el equipo local. El partido pasó a segundo plano cuando en el final del encuentro ingresaron todos los presentes que estaban en la tribuna y empezaron a golpear a los jugadores de la 5ta del León.

Tiempo de San Juan conversó con Marcelo, quien ese día le tocó estar en el corralito de Trinidad (en reemplazo del DT titular que estaba de viaje con los juegos de playa) y relató cómo se desencadenó esa batalla campal en el medio de la cancha.

"El partido estaba por terminar, íbamos ganando 1-0, y como siempre pasa, todos los niños que se empujan en el área. En ese momento cayó un chico de ellos y cae también uno de nosotros. Cuando eso pasó, se empezaron a meter todos los que estaban en la tribuna, tanto el cuerpo técnico de ellos, los papás y hasta algunos barras que estaban viendo el partido".

Marcelo expresó que desde que comenzó el partido, la parcialidad local estuvo calentando el partido: "La gente ya venía gritando, puteando. A un chico le pegaron una patada en la cabeza y estuvo tirado hasta que pasara todo. Todo eran corridas. Habían más de 100 personas en la cancha".

El encuentro iba en favor del León que ganaba por la mínima en la tercera fecha del torneo de inferiores. Y una jugada desafortunada puso a todos los jugadores en el área, pero todo terminó mal producto de algunos empujones: "Los chicos vinieron a resguardarse donde estaba yo, pero le pegaban a uno, corrían a otro. Los grandes también se metían a separar pero ya era tarde, ya les habían pegado a todos".

La primer asistente fue Celina Canto, quien vivió en primera persona todo lo que estaba pasando e incluso los que estuvieron de mediadores tuvieron miedo de que ella quedara en el medio y ligara golpes por parte de la parcialidad zondina: "La arbitro se salvó que le pegaran a ella, cuando terminó todo estaba llorando en el camarín, decía que jamás le había pasado eso".

"Ellos no se si habrán llamado a alguien, o si se habrán disculpado, la verdad que no se nada. Creo que eso ha quedado en la liga no mas. Y seguro que habrán ido a disculparse o algo para hablar con la gente de Trinidad", cerró Marcelo.