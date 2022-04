El fuerte chat de Eduardo Salvio y Magali Aravena luego del incidente

Aparecieron más pruebas en la causa por Violencia de Género que involucra a Eduardo Salvio, delantero de Boca. Este lunes se viralizaron otras capturas de chat en las que Magalí Aravena acusa a su ex pareja de "querer matar a la mamá" de sus hijos. Una situación que fue desmentida por el Toto a las pocas horas de atropellarla en las calles de Puerto Madero.

“Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”, le recriminó Aravena durante la madrugada del jueves pasado al ex Lanús, Benfica y Atlético de Madrid, que se defendió rápidamente con un: “No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría esto. ¿Cómo me voy a cagar la vida así? Por favor te lo pido”.

A lo que ella le respondió, según las capturas que compartió Carlos Monti en el programa "Nosotros a la Mañana", que se emite por la pantalla de El Trece: “Y vos avanzaste, por eso me subí al capot. Salté porque me pasabas por arriba. Estás ciego. No te acordás quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía”.

Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando Aravena agregó mayúsculas en el mensaje posterior: “UN MOVIMIENTO EN FALSO QUE HAGAS y retomo ABSOLUTAMENTE TODO”.

Hoy, la expectativa está puesta en el inminente accionar de la víctima: si ratifica la denuncia ante el fiscal para que se abra el procesamiento penal o si desiste para que se archive la causa.