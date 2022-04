Cruzaron a la jugadora que denunció que fue discriminada: la tildan de mentirosa y problemática

El domingo por la tarde se disputó una nueva fecha del fútbol femenino. Lo que parecía ser un enfrentamiento normal entre dos equipos terminó en escándalo y con tarjeta roja para dos futbolistas involucradas en una jugada. Pero no todo quedó ahí, una de ellas, Sofía Medina, acusó que hubo discriminación por parte de las rivales y del árbitro al ser una jugadora trans. Pos partido realizó un descargo a un medio que estaba presente y afirmó que siempre recibe diferencias, entre ellas también de la Liga Sanjuanina. Tiempo de San Juan conversó con gente de Colón quienes salieron a cruzarla tras los dichos.

Todo este alboroto y mancha en el fútbol femenino se produjo en un choque entre Colón y San Justo por la tercera fecha de la categoría A, cuando el encuentro marchaba con victoria 3-1 para el equipo Merengue.

"Me pareció que fue algo del partido y se terminó distorsionando la historia, eso no nos gusta. Ahora veo los diarios y las cosas no son así, está grabada la jugada y todo lo que dice, me da broca porque es mentira", mencionaron desde la institución.

En cuanto a su relato a cómo se produjo el choque entre ambas y el posterior escándalo, dijeron: "Fue una jugada en la que iban hombro a hombro, la de Colón le hace falta y el árbitro la cobra. En eso mi jugadora se aleja y esta chica le grita 'gorda culi***', entonces mi jugadora se devuelve y le dice qué '¿dijiste culi***?' y les sacaron tarjeta roja a ambas".

Después de que Medina vio la tarjeta roja se desencadenó todo el problema, ya que expresaron que luego de patear la pelota comenzó a insultar al árbitro: "Decía que lo iba a denunciar, que cómo la iba a tratar así, y después le tiró 'por payaso, te escracho, come put***'".

Ante esta situación, la gente allegada al Merengue manifestó que "tras la expulsión de ambas y dado que tenían que salir por el mismo lugar, el técnico de Colón acompañó a su jugadora y cuando estaba llegando a la tribuna, Sofía (Medina) los escupió".

"Bastante indisciplinado el equipo. Nos dijeron de todo cuando íbamos saliendo. Está todo grabado", agregó la fuente consultada.

Cuando finalizó el encuentro Medina fue a buscar al medio que estaba detrás de esta transmisión y fue en ese momento que acusó a toda la gente de Colón y el árbitro de haberla discriminado dentro del campo: "Esta situación nos pone re mal porque difamar o mentir es horrible, después nos enteramos que demandó al árbitro por discriminación".

LOS VIDEOS DEL DESCARGO