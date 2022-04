Cruces, días y horarios de la Fecha 10 del fútbol local

La Liga Sanjuanina de Fútbol difundió este lunes los cruces, días y horarios de la Fecha 10 del torneo local de la Primera A del fútbol sanjuanino. La fecha arranca el viernes con el choque entre puyutanos y sarmientinos, y el domino, choque de punteros.

VIERNES 22 DE ABRIL | 1ra 21.30hs

Sportivo Desamparados vs. Sarmiento | Cancha: Trinidad

SÁBADO 23 DE ABRIL | 1ra 16.30hs

Marquesado vs. Juventud Zondina

Trinidad vs. Árbol Verde

Alianza vs. Colón Junior (17hs)

San Lorenzo vs. Carpintería

Villa Obrera vs. Sportivo Rivadavia

DOMINGO 24 DE ABRIL | 1ra 16.30hs

Aberastain vs. Del Bono

Juventud Unida vs. 9 de Julio

San Martín vs. Unión | Predio E. Más

MARTES 26 DE ABRIL | 1ra 16.30hs

Peñarol vs. Atenas