Una jugadora trans acusó haber sufrido discriminación de las rivales y el árbitro: 'me expulsó por ser hombre'

Por la fecha 3 del fútbol femenino, un hecho particular se vivió por la tarde del domingo en cancha de Colón Juniors. Una jugadora trans acusó a un par de jugadoras contrarias y al árbitro de haber actuado en contra de ella. Afirma que la 'expulsaron por ser hombre' y apuntó contra la Liga Sanjuanina por discriminación.

En una nueva jornada del fútbol doméstico se cruzó el local Colón ante San Justo. Encuentro con muchos goles (ganó 3-1 el local) y bastante entretenido que siempre llama a la familia. Pero mientras transcurría el tiempo, un choque de la jugadora trans, Sofía Medina, contra una rival terminó en escándalo. Expulsión y demanda a la jugadora y al juez por supuesta agresión verbal contra su persona.

"El descargo es por discriminación de la jugadora, no sé el nombre, pero lo voy a averiguar y le voy a hacer una demanda por discriminación y el arbitraje", acusó al futbolista de San Justo.

La volante del equipo recién ascendido la categoría A, posterior al encuentro mostró su malestar a Voces Deportivas y expresó su versión de cómo se dieron los hechos: "Me cometió una falta y le digo 'es falta' y me dice 'y si sos un hombre'. Ahí no más le digo al árbitro 'me está discriminando, me está tratando como hombre', 'y si sos un hombre', me dijo el árbitro, y me sacó roja me saco roja. Voy a hacer una demanda al arbitraje y a las jugadoras".

La jugadora trans mencionó en todo momento que hubo discriminación, cosa que esto ya no debe suceder porque posee de un documento de mujer: "Esta discriminación también me la están haciendo en La Liga, todas ya tenemos derecho. Como chica trans yo soy mujer, ya tengo el DNI y es una falta de respeto".

Según su relato, no es la primera vez que sufre discriminación adentro de una cancha, también dijo que un momento similar lo vivió cuando jugaba en Del Bono.