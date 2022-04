Tremendo: mirá lo que le dijo la mujer de Salvio al jugador tras el fuerte incidente

El escándalo que se produjo entre Eduardo Toto Salvio y su ex esposa Magalí Aravena continúa trayendo nuevos capítulos. Es que ahora la policía investiga el episodio que ocurrió el miércoles pasado en la vía púbica pero en privado ellos siguen discutiendo y diciéndose cosas terribles.

En este sentido, en "Nosotros a la mañana" dieron a conocer un chat que mantuvieron Salvio y la madre de sus hijos tras el incidente. Ella lo está acusando de "haberla querido matar", y él la desmiente: "No digas eso Ma. Sabés que es imposible. Cómo me voy a cag... la vida así. Por favor te lo pido".

Salvio, su ex mujer e hijos.

Pero además, en la conversación que se difundió, Magalí le advierte que irá por más: "Vos avanzaste por eso me subí al capot. Estás ciego, no te acordás quién soy. No voy a ir a lo penar todavía pero un paso en falso que hagas y retomo absolutamente todo".