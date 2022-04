Futbolista sanjuanino desvanecido en un partido: "Por un codazo estuve inconsciente 7 minutos"

A los 15 minutos del segundo tiempo, Daniel Ortíz terminó desvanecido en el campo de juego cuando Sarmiento de Zonda y Marquesado se enfrentaban por el torneo de la Liga Sanjuanina de Fútbol. El futbolista zondino cayó al césped segundos después de recibir un fuerte codazo por parte de un rival. Terminó inconsciente y siendo trasladado a un CIC por un patrullero, ya que en el lugar no había ambulancia ni personal médico.

El episodio ocurrió en la cancha de Sarmiento de Zonda. Según informó el propio protagonista, un jugador de Marquesado golpeó a Ortíz a la altura de la sien. Y si bien el deportista local logró recuperarse, a los pocos segundos se descompensó. "Empecé a ver todo borroso, las piernas se me empezaron a adormecer y me caí. Después de eso no me acuerdo de nada. Sé que me trasladaron al CIC y después al Hospital Rawson, nada más", señaló el joven.

Ortíz contó que tiene hinchado el ojo y pómulo izquierdo, y que está con fuertes dolores en el rostro. "Tengo el ojo destruido, como que se quiso hacer un derrame. Fue un codazo brutal. Me cuesta hablar, porque siento dolores también en la mandíbula. Pero gracias a Dios ya estoy bien. No sé por qué no había una ambulancia o por qué no llegó, pero tuve una buena atención por parte del médico del CIC, de apellido Salinas, y la gente del hospital".

El joven se mostró enojado para con los árbitros por omitir la agresión. Es que tras el codazo el juego se reanudó como si nada y recién se detuvo cuando cayó al campo de juego. "Estaban al lado mío y no vieron nada, increíble", manifestó el futbolista, quien recibió el alta en la noche del domingo.

Desde Sarmiento de Zonda harán llegar el reclamo a la Liga Sanjuanina de Fútbol por el desempeño de la terna arbitral. "Fue una actitud malintencionada. Además nos sacaron 8 amarillas y una roja, no dirigieron bien. No soy de quejarme, pero no fue un buen arbitraje el del partido", apuntó un dirigente del equipo zondino.