Boca y Lanús lo buscaron, pero ninguno pudo quedarse con la victoria

Fin del partido. En todo el segundo tiempo Boca y Lanús no pudieron hacer otra anotación y terminaron el partido 1 a 1. A Boca no le cobraron una mano en el área, para el VAR no fue penal.

¡EMPATE EN LA BOMBONERA!



Boca y Lanús no se sacaron ventajas y fue 1-1 con tantos de Villa y Sand.



Zeballos tuvo la oportunidad con un tiro libre, pero Monetti le adivinó donde quiso 'colgarla' y evitó el gol que le podía haber dado la victoria parcial al Xeneize.

56' Remate potente de #Zeballos de tiro libre que desvía Monetti con una mano. pic.twitter.com/jPX6Rojhhp — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 17, 2022

El inoxidable José 'Pepe' Sand le da el empate a Lanús. El gol fue convalidado por el VAR, mientas las cámaras estaban en Villa por su lesión.

¡Corrigió el VAR! El línea marcó offside de Braian Aguirre, pero había partido en la misma línea que Advíncula y el árbitro convalidó el gol del Pepe Sand para el 1-1 de Lanús ante Boca.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/uKpQRCrQX4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 17, 2022

