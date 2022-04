Homenaje: el logo de "40 años de Malvinas" aparecerá en todas las camisetas deportivas

En reunión realizada entre funcionarios e integrantes de la Secretaría de Deportes, en conjunto con los presidentes de las Federaciones, Ligas y Asociaciones deportivas de la provincia, junto a los Directores de deporte municipales, y con ellos, los representantes del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur, de la Agrupación 2 de Abril, como así también de FACAMA, Familiares de Caídos en Malvinas y en Crucero, se resolvió firmar un acta compromiso entre las partes, buscando preservar y fomentar la memoria por nuestro héroes de Malvinas.

De esta manera, en el marco de haberse cumplido el pasado 2 de abril, los 40 años de la gesta de Malvinas, las Federaciones, Ligas, y Asociaciones se comprometen a comunicar a todas las instituciones deportivas que representan en nuestra provincia, a que se lleve a cabo la impresión de las indumentarias de sus equipos, del logo representativo de los 40º Aniversario de Malvinas, extendiendo a todas las instituciones de la provincia la invitación, para que acompañen la iniciativa de promover nuestra memoria por tal conmemoración.

El Secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, realizó las palabras de apertura: “Que sentido de pertenencia tenemos todos con nuestras islas Malvinas, pero también con nuestros héroes y con sus familiares, por ello junto al Ministerio de Gobierno, quien es quien acompaña el festejo del 2 de abril, se decidió que, porque no el deporte, que tanto siente esta gesta, poner el logo de Malvinas en cada camiseta y acompañar. Firmar un acta de compromiso para que cada Federación, quede a su criterio, que cada municipio o cada delegación que viaje fuera de nuestra provincia o de nuestro país, pueda llevar este legado siempre. En nombre de la familia del deporte, les agradecemos que nos dejen ser parte, que para nosotros va a ser un orgullo de que cada vez salga una selección sanjuanina, o una delegación, va a estar siempre presente este reconocimiento permanente”.

En representación de las agrupaciones de Ex combatientes y familiares caídos, tomó la palabra en primer orden, Aldo Antes, en representación de CEAS, Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur: ”En estos días estamos muy sensibles, no solo por la fecha sino también por los recuerdos que siempre vuelven. Agradecerles el gran apoyo que nos ha permitido sortear muchos obstáculos. El Deporte le ha salvado la vida a muchos veteranos de guerra que encontraron donde canalizar las dificultades personales. La Secretaria de Deportes nos acompaño cuando nos federamos, lo que nos ha permitió estar presentes en actividades y asistir a los encuentros deportivos de veteranos de guerra. Para nosotros ha sido muy valioso, y si bien ya pasaron muchos años, estamos buscando nuestros relevos, quien nos va a reemplazar para que se mantenga fuerte y vigente nuestra causa de Malvinas, y es a través de ustedes, que veo la prolongación de nuestro legado. Con esta acta acuerdo ustedes van a poder ir transmitiendo a muchas generaciones de sanjuaninos, y eso para nosotros es el futuro”.

Oscar Albornoz, por la Delegación 2 de Abril, comentó: “Nosotros hicimos patria combatiendo en primera línea. Ustedes ahora hacen patria sacando chicos de la calle y llevándolos al deporte. Por favor no dejen de hacerlo, muchas gracias”.

Finalmente, Anahí Moreno en representación de FACAMA, comentó: “Como familiar es un enorme honor y orgullo que todas las federaciones y clubes lleven las islas en su corazón y en su remera. Muchas gracias porque es necesario malvinizar, y que todos los sanjuaninos sepan que San Juan tiene héroes que dieron su vida por la patria y también héroes que tuvieron la dicha de volver”.

La iniciativa es avalada por la Secretaría de Deportes, que proveerá el logo a todas las instituciones que decidan adherirse a esta iniciativa y estampar el logo de 40 años de Malvinas en sus camisetas, vestimenta y/o indumentaria deportiva.