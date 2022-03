Uno por uno, los deportistas sanjuaninos que vibraron al ritmo del Ironman 70.3

La provincia de San Juan recibió por primera vez en su historia a Ironman, una de las competencias de triatlón más importantes del mundo. Una multitud de sanjuaninos y turistas siguió la carrera desde su inicio, a tempranas horas de la mañana de este domingo, hasta su finalización en horas de la tarde.

El Ironman 70.3 tuvo inicio en las aguas del dique de Ullum con 1,9 kilómetros de natación, luego los competidores continuaron con la etapa de 90 kilómetros de ciclismo, uniendo la zona de los diques con la ciudad y finalizaron con 21 kilómetros de atletismo recorriendo los puntos más importantes del centro sanjuanino.

Los competidores sanjuaninos fueron protagonistas, siendo lo más relevante el segundo puesto que obtuvo Fabio Figueroa, que con 4:06:26 en total se convirtió en el mejor atleta local en esta edición del Ironman 70.3.

“Es una sensación única, quiero agradecerle a toda la gente que me apoyó en el día de hoy, es una alegría muy grande llevar a San Juan al podio de este Ironman. Es único correr en tu provincia, sentir el calor de la gente; lo sentí en cada etapa, fue el motor que tuve”, comentó Figueroa.

Por el lado de la rama femenina, Cecilia Zagarra, fue la mejor sanjuanina posicionada al cruzar la meta. Zagarra cumplió su objetivo y con creces, competir en un Ironman y vivir esa experiencia en su provincia. “Es una emoción muy grande poder cumplir mi objetivo, no ha sido para nada fácil, pero la satisfacción de llegar es única. La sensación de ser sanjuanina y que todo el público te apoye a seguir, es increíble”, aseguró Cecilia.

El deporte no tiene límites, y Ironman no fue la excepción; deportistas de todo el país llegaron a la provincia para formar parte de esta competencia. Johanna Pennella, ganadora de esta edición Ironman en San Juan, mostró su felicidad en lograr el primer puesto. La triatleta, nacida en Azul, Buenos Aires, comentó que competir a San Juan será inolvidable: “Es uno de los lugares más lindos de los que he corrido, la organización fue excelente. El ironman es un desafío que lleva una preparación de mucho tiempo, y poder llegar primera es una inmensa alegría”, dijo.

El ganador de la rama masculina, Agustín Leiro, con 3:59:03 logró ser el más rápido en llegar a la línea de meta de esta edición del Ironman 70.3 en San Juan. El bonaerense contó cuál fue su objetivo al largar en el dique de Ullum: “El agua fue muy fácil porque el dique fue agua quieta y yo ya sabía que tenía que salir a hacer la carrera ahí, que tenía que atacar en el primer momento y hacer la diferencia para poder bajarme a correr dentro de todo tranquilo. Pero los últimos 10 kilómetros los sufrí bastante”.

“Es una alegría muy grande poder coronarme acá en San Juan, el calor de la gente te empuja a seguir, es muy emocionante. Es muy gratificante poder correr en un lugar con tanto paisaje por delante, te inspira a seguir”, cerró Leiro.

La competencia contó con un centro de monitoreo específico para controlar todos los aspectos de la carrera. El “Control Race” se ubicó en el salón auditorio Eloy Camus, ubicado en el Centro Cívico, donde organismos de seguridad, salud, tránsito y autoridades de Ironman, mantuvieron el control del desarrollo de la competencia.

El perfecto desarrollo de este Ironman en San Juan no hubiese sido posible sin el trabajo de los organismos gubernamentales, la Secretaría de Estado de Deportes, el Ministerio de Turismo y Cultura, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La fiesta del deporte tuvo sede en San Juan, donde la Revolución Deportiva continúa marcando el rumbo de la actividad deportiva y los deportistas sanjuaninos son los principales protagonistas. Los eventos realizados por la Secretaría de Estado de Deportes implican no solamente espacios para que la gente pueda distenderse, sino que también originan un movimiento económico en el comercio, en el turismo y en la gastronomía de nuestra provincia.