Una punta y la otra. Ambos representan a Peñarol y Desamparados, los únicos equipos sanjuaninos que tiene la provincia en la tercera categoría del fútbol argentino. Tienen como fecha de debut este próximo domingo, uno acá y el otro afuera. El "Colo" y Jairo, los arqueros experimentados que palpitan el inicio del Federal A.

Los arqueros coinciden que será competencia extensa y que no deben regalar nada en ninguna fecha. Será importante la concentración del equipo para dar lo mejor de cada uno. El Bohemio visita a Cipolleti el domingo a las 18 hs y el Víbora recibe a Ferro de General Pico a las 17 hs en el Bicentenario.

Por un lado está la experiencia de Leonardo Corti (41), el arquero ya hecho que pasó muchos años en Primera División y Nacional B junto a San Martín. Su desvinculación del equipo de Concepción y un llamado de Chimbas lo hizo unirse al Bohemio para esta nueva temporada. Un nuevo desafío en una provincia que dijo querer mucho.

"Llegué en febrero y estoy muy contento de estar en el club porque viene sumando buenas temporadas y veo que podemos pelear el ascenso"

Por el otro, el joven Jairo Díaz (26), quien tiene varios torneos locales en el hombro en incluso también tuvo la chance de tener una experiencia en el Federal A. Quedó en las puertas del ascenso con Alianza y dice que quedó con ese "sabor amargo", pero que esta nueva oportunidad en Puyuta, no lo toma como una revancha.

"Hace 3 semanas llegué a Desamparados, estoy con muchas ilusiones y con muchas ganas de seguir creciendo"

Peñarol tuvo que rearmarse desde cero. Quedó solo un puñado de jugadores de la temporada pasada y la CD tuvo que salir a buscar un plantel completo, sumado al DT, Cristian Bove: "Hay muchos jugadores nuevos que hemos llegado este año yt nos hemos adaptado rápidamente. El grupo está bien y con muchas expectativas de arrancar el domingo", expresó Corti.

A diferencia del equipo del entrenador cordobés, el Víbora quedó con una base armada pero a medida que corría la pretemporada se fueron sumando futbolistas para terminar de cubrir los puestos para pelear el ascenso: "Hay un buen grupo humano con mucha experiencia y con muchas ganas de que arranque el campeonato", afirmó Díaz, la reciente incorporación del Puyutano.

El Torneo Federal A dará comienzo este domingo para los equipos sanjuaninos que integran la Zona A. Son un total de 34 fechas donde los 8 primeros de cada grupo clasifican a la etapa final por el único ascenso.

El ex San Martín y ex Alianza coincidieron que será un torneo duro y que tendrá muchos viajes y sobretodo, que los equipos sanjuaninos se van a ir consolidando a medida que pasen los partidos para poder saber para qué está cada uno y ver como funcionó el armado de ambos planteles.

"Estamos para ir partido a partido, esto va a ser muy duro, muy largo, con viajes incluidos. A medida que vaya transcurriendo el torneo veremos para qué estamos", relató el Corti.

"Se está trabajando en busca del equipo y funcionamiento, creo que a medida que pasen los partidos se va ir buscando lo que queremos", aseguró Jairo.

La segunda fecha los juntará a "especie de clásico" en el Federal A. Será el domingo 3 de abril en Ramón Pablo Rojas con horario a confirmar. Si bien ninguno de los conjuntos querrá desaprovechar oportunidades, se sabe que ambos se jugarán una carta extra. "El partido con Desamparados sabemos que es como un clásico, pero ahora estamos mentalizados en Cipolletti. Necesitamos traernos un buen resultado de allá y después tenemos toda la semana previa para poner la cabeza ahí", comentó el arquero de Bohemio.

Por su parte, el defensor de los tres palos del Víbora anunció que todos los encuentros serán complicados: "Pensamos partido a partidos, trabajaremos en eso. Sabemos que los rivales van hacer duros así que trataremos de que las cosas salgan de la mejor manera".

Corti sabe que el choque con Desamparados será algo especial por su pasado en San Martín, y de haber estado en los dos clásicos de verano que jugaron con el puyutano en el Estadio San Juan del Bicentenario, pero que no pasa más de eso: "Yo voy a hacer mi trabajo cuando juegue con Desamparados si es que me toca, porque me voy a concentrar en ayudar a mi equipo. El pasado con San Martín en el momento del partido no va a influir porque voy a estar concentrado 100 por ciento en ganar el partido y nada mas. Eso puede jugar un poco en la previa, pero en los 90 minutos no".

Corti estuvo 9 años en San Martín

Díaz, fue el arquero figura en la última instancia de Alianza en el Torneo Regional Amateur y su llegada a Sportivo es el segundo ciclo en la institución. Con el Lechuzo quedó en las puertas del ascenso: "La verdad que me quedo con ese gustito amargo por lo que no se dio, pero bueno no lo tomo como revancha si no de seguir sumando experiencia y seguir creciendo como persona", cerró.