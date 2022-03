Abril Capdevila, la única sanjuanina confirmada para los Juegos Sudamericanos

Abril Capdevila sueña despierta. La joven ciclista sanjuanina fue convocada por el entrenador de la Selección Argentina, Martín Ferrari, para representar al país en los Juegos Suramericanos de Rosario 2022. Esta competencia se realizará del 28 de abril al 8 de mayo.

“Me enteré de que me seleccionaron el sábado 19 de marzo, imposible olvidar esa fecha. Me agregaron a un grupo de WhatsApp de los juegos y me llamó Martín Ferrari para darme la noticia. No lo podía creer, si bien uno siempre trabaja para estar bien arriba y representar a la provincia y al país, esta es una gran oportunidad”, contó Capdevilla.

Su rendimiento y conducta en las distintas concentraciones fueron claves en su convocatoria. El Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta y Pista fue la última competencia que le permitió a Capdevila formar parte de este grupo selecto que participará de los Juegos.

Con respecto a los entrenamientos, Abril asiste todos los días al gimnasio de Gustavo Milla para trabajar el aspecto físico, y en cuanto a lo deportivo y técnico sale diariamente con la bicicleta de carrera a sumar kilómetros. Daniel Capella, también entrenador del combinado nacional, le transmite las rutinas de entrenamiento, las cuales cumple con ayuda de su gran sostén personal: su papá. Este último la motivó a empezar en el ciclismo en el año 2017.

Capdevila, que comenzó en el deporte de las dos ruedas hace 5 años, viajará a San Luis el próximo 18 de abril para la concentración final. Luego, desde la organización, le avisarán la fecha del viaje a Rosario para hospedarse y esperar la competencia.