¿Cuánto falta para que las jugadoras sanjuaninas cobren un sueldo?

El fútbol femenino se instaló en San Juan en 2017. En ese momento un grupo importante de chicas le daba el puntapié inicial a la disciplina que tanto peleó por una liga que las federe. Cinco años de andanza parecen muchos pero en realidad no son tantos como para poder concretarse el deseo de que las jugadoras sanjuaninas cobren un sueldo. Mientras tanto, se ponen la camiseta del por amor, por pasión y , porque así lo eligen.

Tiempo de San Juan conversó con Mónica Vela, la dirigente y actual entrenadora de Palermo, quien además es una de las representantes y mujeres pioneras en la disciplina. Se refirió al tema de los sueldos en el fútbol femenino. Es una cuenta regresiva que no se sabe con exactitud cuando llegará, pero que sí hay esperanza de que suceda: "Algunos clubes están lejos y otros podrían llegar a estar pero es un poco difícil por ahora"

"El fútbol en Buenos Aires está compitiendo desde 1991, nosotros recién en 2017. Nos tenemos que hacer conocer en la disciplina en todos lados por eso cuando estuve al frente del departamento hice hincapié en el tema de las trasmisiones, promociones. Las chicas tienen que saber que se puede, que pueden hacer jugar, mostrarse. Al femenino hay que mostrarlo" .

"Si el femenino se muestra, va a ser más rápido todo: que la gente llene la cancha en un partido de ellas, que se pueda ayudar a pagar jugadoras, pero en este momento está difícil"

Vela mencionó que es muy importante que los dirigentes y los medios de comunicación se encarguen de difundir el fútbol femenino para que siga creciendo y poder llegar a concretar del jugar para ganar, no solo en un resultado, sino también que en algún momento sea rentable: "Es difícil, cuesta. En algún momento va a llegar"

La entrenadora de Palermo mencionó que en su caso se complica, ya que como dirigente y fundadora del equipo de Las Cobras lleva tiempo el poder construir un club de abajo: "Llevo muchos años en mi club, a mi me cuesta mantenerlo, porque no tengo un lugar, no tenes qué ofrecerle a los socios y tenés que andar alquilando canchas; Y también hay otros que tienen que pagar profe, técnico o los que tienen que ir a alquilar cancha a otro lado".

"Va a costar bastante que un club diga 'tengo 500 mil pesos por mes para darle a las jugadoras'"

Como representante del equipo pionero de San Juan que desde hace tiempo viene peleando desde abajo dice que "Palermo está bastante lejos": "No sé en los otros clubes pero en nuestro caso y te puedo nombrar, de la categoría A, hay muchos. Lleva tiempo".

A mitad de año del 2019 el fútbol femenino de Buenos Aires tuvo un paso histórico. River junto a San Lorenzo y la UAI Urquiza presentaron todo el papelerío necesario en AFA que los habilitaba a tener al menos 9 contratos en su plantilla.

River presentaba al plantel femenino con la firma de 15 contratos profesionales

Mónica sabe que estaría bueno que a las futbolistas sanjuaninas se les entregue un plus de dinero por el tiempo que emplean en la disciplina. Que incluso, algunos clubes con más historia y más dedicados, entrenan horas, realizan pretemporadas intensas y hasta van a los gimnasios. Pero no todo es por amor, por pasión y, porque así lo eligen.

"No se pueden hacer contratos por poca plata y hoy en Buenos Aires uno de esos está en 38 mil pesos. Eso funcionó porque el presidente de AFA es el que estuvo dando 9 sueldos a esos clubes. Para las demás jugadoras deben hacerse cargo los clubes. Si allá es complicado con los equipos de élite, imaginate lo que puede llegar a pasar acá. a mi me gustaría decilrles a mis jugadoras que les voy a pagar".

"Es difícil, pero la ventaja es que está sucediendo y que va a ser más fácil si se da a conocer. En Europa están peleando, en Estados Unidos también y pasó hace poco, y son jugadoras que tienen la escuela de chicas muy implementado".

Va a costar, va a llevar su tiempo, pero ese día que tanto esperamos va a llegar pronto, cerró Mónica Vela, la dirigente y entrenadora de Palermo.