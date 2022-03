Alejandro Toro gritó campeón en Rumania de la mano de sus gemelas Bruna y Olivia

El día después del sanjuanino campeón Alejandro Toro (32) fue llevando a las gemelas de tres años al jardín. Bruna y Olivia nacieron en San Juan, y cuando su padre dejó el vóley de UPCN emigraron a Rumania para el cambio de vida y de escudo. El partido del lunes fue uno de los más importantes y vivirlo junto a su pequeña familia: su esposa Josefina y sus hijas, "fue algo único".

El sanjuanino surgido en el vóley de la Universidad de San Juan, hace casi un año que se encuentra en el país del sureste europeo y desde su experiencia ya jugó con varios equipos de gran nivel que le permiten seguir sumando puntos en su curriculum deportivo. De buena campaña, Toro consiguió su primer título en Rumanía con el Arcada Galati tras vencerlo 3-0 con parciales de 25-19, 25-21 y 25-23 en la final a Steaua Bucarest.

"Desde agosto que estoy acá, es el último campeón y hace tres años que viene haciéndolo. Es un equipo bien armado y con estructuras grandes, tiene un técnico muy bueno. Con el tiempo empezamos la pretemporada y fuimos una montaña", relató Ale a Tiempo de San Juan sobre el crecimiento del equipo y su rápida inclusión.

El deportista saltó del techado de UPCN a Rumanía, lugar donde tuvo que adaptarse a otro idioma, costumbres e incluso a la disciplina que en algún punto también resultó ser algo diferente.

"Lo viví con mucho entusiasmo para ser mi primer año en este club y esta liga. Es bastante positivo, me acoplé a mis compañeros, a la cultura, siento que es mi casa. Nos entendemos bastante bien. Es positiva mi experiencia, es distinto, no se juega como en Argentina, son todos altos, grandotes. Me costó, pero me siento adaptado a la vida y al equipo".

En poco tiempo su vida dio un vuelco de 360 grados, de pasar del centro de San Juan, al Arcada Galati de la Copa Rumana. Además, en el medio llegaron sus hijas y todo fue un proceso: el jardín, el idioma y la adaptación de las pequeñas.

"Fue algo que nunca había vivido, mi familia siempre es la que me acompaña. Con Josefina -su esposa- desde los 15 años que estamos juntos. Para mi es algo único. Que las gemelas hablen rumano, que digan palabras en otros idiomas, eso también es un logro mas allá de lo deportivo".

Alejandro también comentó que desde lo contrataron su único objetivo siempre fue salir campeón con el equipo rumano: "Quise llegar lejos en competiciones europeas. Venimos cumpliendo, eso para mi carrera es algo muy importante porque hemos jugamos un clasificatorio de champions, estuvimos con los mejores".

El día después del campeón fue con la alarma bien temprano para llevar a las gemelas al jardín, pero cuenta que eso también es un título más: "Festejamos con el equipo, tuvimos 7 horas de viaje y recién llegué a casa. Pero no había mucho, había que dormir, para después llevar las nenas a la escuela. Lo que siguió fue entrenar, porque se viene la liga. Péro vivir esto con ellas es algo único. Sobrepasa lo deportivo"