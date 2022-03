San Martín perdió y se quedó sin técnico. Si bien la situación venía media golpeada porque Facundo Villalba no conseguía ganar, todo terminó de explotar fuera de casa, cuando el Verdinegro salió sin juego y sin ideas ante Belgrano (0-2). A penas culminó el encuentro en Córdoba, el DT anunció que no iba a seguir al mando del equipo. Tiempo pasado, y cabeza fresca. La casa está en orden: Raúl "Purruco" Antuña es el entrenador hasta que la vigencia caduque. Lo acompaña Roly Rodríguez y Alejandro Schiaparelli. Matías Font es el PF y Agustín Barilari el entrenador de arqueros.

Después de la derrota y de tener el sábado libre, el DT sanjuanino se puso al frente del plantel para encarar con su escuela y sus ideales el próximo partido que tendrá que jugar San Martín este viernes cuando reciba a Villa Dálmine en el Hilario Sánchez desde las 17:30 hs.

El "Purruco" no pisa la cancha principal como jugador desde del 2009, que fue antes de irse a Salta donde jugó 1 año y medio para luego retirarse. El ahora hacerlo como técnico tiene un gusto más que especial, "Quiero darlo todo en esta semana, y mostrar el profesionalismo que vengo mostrando en la cantera del club. Es algo muy lindo. Tengo muchas sensaciones".

Antuña dijo que el pedido de Jorge Miadosqui para tomar el frente del equipo lo agarró por sorpresa, pero que nunca "se achicó comandar el barco": "Me llamó Jorge, me dijo que había renunciado Luis (Villalba), que nos hiciéramos cargo con la gente de las inferiores. Nos tomó por sorpresa, pero muy contentos, estamos a disposición del club, porque somos empleados e hinchas, sabe que nosotros vamos a poner el pecho por la camiseta cuando tenga que ser", expuso.

Hace aproximadamente un año atrás, el DT asumía como coordinador general de las inferiores del club tras la salida de Hugo Garelli. Después de un tiempo, y escoltado por una buena escuela, tomaron la dirección del equipo junto con Roly Rodríguez y Alejandro Schiaparelli. Además de Matías Font y Agu Barilari como entrenador de arqueros.

"Siento una alegría inmensa el volver a pisar el Hilario desde adentro. Es una satisfacción enorme. Disfruto cada momento. Encontramos una buena recepción y predisposición al trabajo y trato de apuntar al partido del viernes que es muy importante para nosotros y el empezar a ganar de local".

San Martín juega este viernes y toda la semana están entrenando doble turno. Ayer por la tarde a "Purruco" se lo vio activo, metido en la jugada que fueron ofensivas y llena de centro por parte de los laterales. Explicó, estuvo en el medio de los contragolpes y fue partícipe en varias conversaciones con el capitán, Botinelli.

"Viví el entrenamiento como siempre. Siempre alentando a los chicos, que ellos se den cuenta que están para despegar, que hay muy buen plantel, calidad humana, solo falta hilvanar los resultados positivos".

El ex jugador Verdinegro dejó en claro que esta es una linda oportunidad para demostrar todo lo que sabe y obviamente, en el club que se crió: "Soy hincha de San Martín, he crecido acá prácticamente, yo aprendí a nadar en la pileta que estaba antes en el club. Llegaba a las 8 de la mañana, me iba a las 12. De ahí me quedaba a dormir en la casa de los Luna, me he criado con la familia Ruarte (Daniel y Luis - utileros del club). Es una familia. Llevamos una vida, más allá de que me fui a jugar a otra instutución y ahora volví, estoy disfrutando. Estoy muy contento, y mucho más a la gente de trabajo del predio que ahora somos los que estamos acá".