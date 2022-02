Lucas Salas: su repentina salida de Desamparados, las lesiones y un contacto que lo podría acercar a otro equipo sanjuanino

A una semana de haber comenzado con la pretemporada en Desamparados, la CD le comunicó al sanjuanino Lucas Salas que no iba a ser tenido en cuenta para este próximo torneo del Federal A. El jugador dejó la institución Víbora de mutuo acuerdo con los dirigentes y ahora se encuentra abierto a las propuestas en busca de continuidad. Tuvo una breve conversación con Bove por Peñarol, pero no pasó nada, acarreó una lesión por varios meses y eso lo marginó de las canchas. Entrenando de forma particular, el ex Verdinegro y Puyuta, no dejará pasar oportunidades para sumarse a algún equipo.

El mediocampista ofensivo conversó con Tiempo de San Juan y dijo: "No sé si mi lesión llegó a ser la decisión del DT. Ellos no quisieron tenerme más en cuenta y yo acepté; tuve que rescindir, lo hicimos en común acuerdo y ahora quiero esperar algún club".

El ex Desamparados estuvo con una dolencia que lo sacó afuera de las canchas un tiempo y eso determinó su futuro en la institución Víbora, o no... "Tuve una lesión importante. Se me cortó el cuádriceps, no fue un simple desgarro y cargué con eso mucho tiempo. Fue duro, estuve cuatro meses y medio parada afuera, es bastante".

Sin embargo, algo diferente pasó en su vuelta a San Martín -en la que estuvo 5 meses-. Deseó tanto su regreso y finalmente todo se opacó por "ser colgado" por en su momento el técnico Paulo Ferrari: "No es fácil. Ese tema fue algo que no entendí mucho porque había firmado dos años y pico. Fue poco tiempo"

"Estoy tranquilo, son cosas que pueden pasar. Ya pasé por una lesión dura, es agachar la cabeza y seguir intentando. esperar algún club y dar lo mejor"

En el equipo Víbora estuvo casi un año. Pasó el proceso de Cristian Bove y se sumó al de Fuentes, pero disputó solo algunos minutos es esas dos etapas, ya sea por lesiones o por gusto del DT.

"Estoy agradecido a Desamparados porque ellos me abrieron las puertas el año pasado. Lo bueno e importante es que yo ya estoy bien de la lesión para arrancar en otro club. Estoy entrenando particular y si en algún momento me toca ir a un club, quiero estar preparado".

No juega hace mucho y lo único que busca es tener más minutos en cancha. "No tengo una categoría especifica que quiera jugar, yo quiero continuidad y poder agarrar ritmo que es lo más importante. Una vez que juegue las cosas van a a ser distintas"

"Todo es reciente. Por ahora no me llegó ninguna propuesta"

Lucas Salas confirmó que la relación con Cristian Bove es muy buena -e incluso él lo llevó a Desamparados-, que hubo una conversación por Peñarol, ya que el jugador se encontraba sin club, pero desde la Comisión Directiva del Bohemio no se comunicaron para tentarlo.

"Ahí en Peñarol está Leo Corti, es un gran amigo, nunca cierro las puertas para nada. Espero a ver que sale, y si ellos tienen interés por mi. No quiero dejar pasar ninguna oportunidad".