Iván Ruíz voló en la primera etapa del Grand Prix del Olimpia

Etapa 1 de 153.200km. En el comienzo del Grand Prix del Club Olimpia, el rosarino Iván Ruíz se adueñó del Villicum. En el final del circuito, el pedalero perteneciente al equipo de Chimbas Te Quiero se quedó con la posta y ganó la primer carrera de la competencia que reemplaza a la Vuelta a San Juan. Con esta victoria, por ahora lidera la clasificación general.

La fuga de cuatro ciclistas se dio a metros de la recta del Villicum, un sprint final explosivo dejó a Ruíz como el más veloz, quien sacó ventaja en el momento justo sobre el escolta Mauro Richeze, también de Chimbas Te Quiero; el tercero Nicolás Tivani de la Agrupación Virgen de Fátima y cuarto Leandro Messineo, de la Municipalidad de Chimbas, que iban en carrera a la recta.

"Estoy muy contento, se hace muy dura una etapa así, pero el equipo funcionó. Hemos trabajado muy bien para llegar en este puesto. Estuvo complicado el último ataque, fue decisivo porque no estaba seguro si atacar ahí o no, pero bueno, se dio y gracias a Dios me quedé con la primer etapa", relató el ganador a Tiempo de San Juan.

Por su parte, el mejor de la sub23 fue Rodrigo Díaz, consiguiendo meterse entre los 5 mejores de la primera etapa y llevándose la malla líder.

ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA

1- IVÁN RUIZ 03.14:58

2- MAURO RICHEZE

3- NICOLÁS TIVANI

4- LEANDRO MESSINEO

5- RODRIGO DÍAZ

6- HEIMARHANZ ARIZA

7- DARÍO ÁLVAREZ

8- EMILIANO IBARRA

9- AGUSTÍN VIDELA

10- MAURICIO DOMÍNGUEZ

2º ETAPA: SÁBADO 5 DE FEBRERO / LARGADA 16.30HS / VILLICUM - PUNTA NEGRA / TOTAL 148,2 KM

Recorrido: Largada en el Autódromo San Juan Villicum, salida por Ruta 40 al sur hasta Av. Circunvalación, por ésta a la derecha hasta la salida en Av. José Ignacio de la Roza, a la derecha por calle Morón, a la derecha hasta Av. Libertador, a la derecha hasta calle Galíndez, a la izquierda hasta Ruta 60, a la izquierda pasando por el paredón del Dique de Ullúm, hasta calle Arnobio Sánchez, calle Valentín Ruíz, Ruta 60 hasta el paredón del Dique Punta Negra, bajando por Ruta Interlagos hasta calle Las Moras, a la izquierda hasta calle Hermógenes Ruíz, a la izquierda hasta Ruta 60, calle Valentín Ruíz, calle Arnobio Sánchez, Ruta 60 hasta calle Galíndez, a la derecha hasta Av Libertador, a la derecha hasta calle Morón, a la izquierda hasta Av. José Ignacio de la Roza, por ésta hasta Av. Circunvalación, a la derecha hasta la salida en Av. Rawson, luego Ruta 40 al norte hasta ingresar al Autódromo San Juan Villicum y llegar a línea de meta.