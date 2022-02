Santi y un paso de aprendizaje en la preselección argentina

Fue un constante aprendizaje. Santiago Nessman (17) viajó los primeros días de febrero a La Rioja, donde se reunió con los otros mejores basquetbolistas juveniles del país para integrar la preselección argentina Sub18. Finalmente el jugador sanjuanino no quedó en la plantilla del DT, pero le contó a Tiempo de San Juan que ahora tiene sus falencias más marcadas y que quiere seguir entrenando para estar en una próxima convocatoria.

"Hablé con los profes y me dieron algunas recomendaciones de mi juego. Me van a tener en cuenta por si hacen otra convocatoria, que me van a estar siguiendo para llamarme", contó el jugador actual en Jáchal BC, equipo que disputa la Liga Argentina.

Nesnan, el jugador que ya tiene en el lomo dos Juegos Binacionales -uno en San Juan y otro en San Luis- expresó que se siente motivado para seguir creciendo en su carrera deportiva, y que sueña con integrar un plantel de Selección Argentina en un futuro.

"El no haber quedado también me motiva a seguir entrenando para otra convocatoria, con las cosas que me dijeron, ahora estoy más incentivado a seguir entrenando".

El basquetbolista juvenil pasó junto al plantel de la Albiceleste 14 días de entrenamientos intensos y partidos amistosos. Estuvieron una semana en la capital de La Rioja y otra en en Chilecito.

"Fueron dos semanas muy intensas, los entrenamientos me gustaron mucho, los entrenadores eran muy buenos porque te trataban bien y te exigian mucho. El nivel de los compañeros también era muy bueno, que son los mejores de Argentina, me comparaba con ellos todo el tiempo para saber que me faltaba", relató Nesman.