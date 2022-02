Rosa Mulet con la mirada puesta en el Argentino de Buenos Aires

Se disputará el Campeonato de la República de natación en categorías Junior, Juveniles 2 y Absoluto. El escenario será el natatorio del Parque Roca, en Buenos Aires, entre 23 y 26 de febrero.

Una de las representantes de San Juan, será Rosa Mulet, deportista del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes; una de las nadadoras con mayor proyección y que mejores resultados ha conseguido en los últimos años.

Para llegar del mejor modo a este campeonato argentino, Rosa comenta acerca de su preparación: “Entreno de lunes a sábado en la pileta Aquatic Center, con mí entrenadora Silvia Maldonado. En semana de carga llegué a nadar diez turnos de pileta y estas últimas semanas, el doble turno de pileta fue martes y jueves. Los días lunes miércoles y viernes, por la mañana, voy al gimnasio de la Granja, en Santa Lucía, donde trabajo la parte física con los profes Tito Pezé y Gabi Vega”, cuenta la nadadora.

Respecto a sus expectativas para este compromiso, dice: “No sé con qué me voy a encontrar en el nacional, ya que no participo desde el que se realizó en el 2020. De todas formas voy a dar todo de mí para hacer el mejor papel y me siento bien preparada para hacerlo. Voy a competir en las pruebas 200 metros combinados, 100 metros pecho, 400 metros combinados, 200 metros pecho, 50 metros pecho y 400 metros libre”, antes de su viaje a Buenos Aires".

San Juan vive un buen momento en este deporte y una prueba reciente, la dieron los chicos del Club Ausonia, que participaron la semana anterior en el Torneo República, en el mismo escenario porteño, con una cosecha de nueve medallas para la provincia.